Las huelgas convocadas en los autobuses urbanos de Zaragoza y en el tranvía continúan convocadas casi un año después. Y las afecciones que causan los paros irritan, cada vez más, a la ciudadanía. «En algunos tranvías intentar subirse es como cuando salen las imágenes de Japón de la gente en el metro», decía ayer una mujer, Jacqueline Ferrer, en la parada del Urbos 3 en la plaza España.

«Cojo el tranvía todos los días para trabajar y hay veces que las frecuencias aumentan mucho. Y como vayas justa de tiempo y no puedas cogerlo llegas tarde», lamentaba esta ciudadana.

Eran entonces las 14.38 horas y el tranvía había tardado más de diez minutos en llegar hasta la parada. Una vez abrió sus puertas apenas cabía nadie dentro, pero las prisas hacían que muchos intentaran caber empujones mediante. «Y luego dicen que si el covid», exclamaba una señora mayor que se quedó fuera del convoy. «Qué vergüenza», añadía.

«Tendríamos que hacer huelga de usuarios. Esto no puede ser. Por las mañanas, en hora punta, muchas veces no puedes coger el primer tranvía que llega y cuando te consigues subir vas apretada. Y todo el mundo empuja», se quejaba otra mujer que prefirió no decir su nombre.

Pero lo cierto es que, aunque una de las tandas de paros comenzaba a las 14.00 horas, hasta pasadas las 14.30 no se produjeron incidencias. Las frecuencias eran de 4 minutos y los trenes no iban llenos. «Nunca sabes con lo que te vas a encontrar», decía otro usuario, Mariano, antes de correr para entrar en el vagón.

Eso en lo que respecta al tranvía, puesto que en el bus las afecciones dependen también mucho de las líneas y la hora. La huelga, además, parece que está lejos de resolverse porque las partes siguen sin acercar posturas. Ayer se conoció que un juzgado ha declarado nulo el erte que Avanza impulsó durante el covid, un hecho que los trabajadores celebraron, aunque la empresa aún puede recurrir.

Hoy habrá paros, de nuevo, entre las 12.30 y las 16.30 en el caso de los buses y de 5.30 a 6.00, de 7.45 a 9.15 y de 13.45 a 15.15 horas en el tranvía.