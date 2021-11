El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han acordado, en la segunda reunión bilateral, construir 500 viviendas de alquiler para jóvenes en el aparcamiento contiguo a la calle Embarcadero y en el antiguo reformatorio Torre Ramona. Otras 500, sí, las mismas que Javier Lambán quiere crear en los cacahuetes de la Expo o que Jorge Azcón contempla en su plan municipal de vivienda.

Relacionadas Zaragoza recibirá 112 millones de la DGA en cuatro años

El presidente de Aragón ha explicado que se había aprobado modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesario para poder impulsar el plan de Torre Ramona, en las Fuentes, donde el Ejecutivo aragonés desarrollará 244 viviendas. Para eso, es fundamental que el consistorio apruebe antes de final de año la catalogación de la capilla (que pasará a ser el titular), por lo que deberá hacer frente a su rehabilitación y mantenimiento. El resto del edificio será derribado.

Donde también se quiere construir vivienda es en el barrio de Casablanca, unas 186 en la calle Embarcadero, en una explanada que ahora se utiliza como aparcamiento. Actualmente tiene capacidad para unos 500 vehículos y el proyecto contempla únicamente 67 plazas de estacionamiento, una importante reducción que no gusta nada entre los vecinos. El Gobierno de Aragón, una vez que se modifique el PGOU, construirá 186 pisos.

«El acceso de los jóvenes a la vivienda es un problema que nos preocupa a todas las instituciones y disponemos de suelo», ha señalado Lambán, que ha calificado de «muy importantes» ambos acuerdos para crear hasta 500 viviendas. Porque a los 350 pisos de Las Fuentes y los 186 de Casablanca se les sumarán otros 150 en unos suelos todavía por definir. «Tenemos la posibilidad de llegar hasta los 500 a través de permutas», ha explicado el presidente. Un número que coincide con los que quiere impulsar en la Expo, proyecto que no convence en la casa consistorial y del que no han querido hablar ni Lambán ni Azcón. «No esperen que hable ni de cacahuetes ni de cualquier otro fruto seco», ha zanjado el presidente autonómico. De hecho, en la reunión, que ha durado alrededor de una hora, no se ha tratado este asunto que tantas chispas ha hecho saltar entre ambas instituciones.

Día de acuerdos

El primer edil ha insistido en que la «filosofía» de la reunión era «alcanzar acuerdos». Tres días después de que el viernes, durante la sesión plenaria, anunciase que iba a proponer la creación de un grupo de trabajo para alcanzar acuerdos en materia de vivienda. Hoy ha cambiado su discurso y ha dicho que ya existían. «Es evidente que hay temas pendientes», ha admitido, para pasar a decir que seguirán la «fórmula del trabajo y el diálogo» para acercar posturas.

En esos grupos de trabajo deberán definir qué suelo intercambian para alcanzar esas 500 viviendas porque ni Lambán ni Azcón han concretado dónde podrían construirse. «Hay que seguir dialogando», ha admitido el alcalde de Zaragoza. Se desconocen los terrenos, los tiempos que se marcan o cómo se financiarán.

Lo que está claro es que es el pistoletazo de salida para alcanzar esas 20.000 viviendas que, según Lambán, tendría que tener la comunidad en los próximos 20 años destinadas al alquiler para jóvenes. Un propósito ambicioso que admitió requiere «de grandes acuerdos con los ayuntamientos».