La Plataforma del Gancho y del entorno Pignatelli de Zaragoza denunció ayer que el equipo de Gobierno de PP-Cs se ha gastado en la plaza Salamero parte de la partida de 2 millones destinada inicialmente a mejoras en el barrio. En concreto, 801.388 euros para el proyecto de urbanización, la dirección técnica o las actuaciones realizadas.

Desde la asociación critican que hace tan solo «dos semanas» que desde el área de Urbanismo se comprometieron a invertir esos dos millones en un plan de iluminación y en la compra de varias parcelas para destinarlas a vivienda social.

Según recuerdan desde el área de Urbanismo, el concejal Víctor Serrano ya explicó en su día que los dos millones se invertirían este año en el barrio siempre que fuera viable. El concejal ha esperado a que el plan de Pignatelli-Zamoray recibiera el visto bueno del pleno para impulsar los proyectos, y no sucedió hasta el 15 de noviembre por lo que, dadas las fechas, no era factible ejecutar lo previsto este año. Por ello y para no perder los dos millones, se ha decidido invertirlos en los trabajos de Salamero.

Según explicaron desde Urbanismo, si el consistorio no invierte este año los 2 millones previstos acabarían destinados a reducir el remanente, por lo que ha optado por invertirlos en las obras de mejora de la plaza Salamero, donde se va a construir la primera supermanzana de la ciudad.

Pero los vecinos de El Gancho reclaman lo suyo, por lo que han anunciado movilizaciones para los próximos días para «denunciar la actitud del Gobierno de PP-Cs y el abandono que sufre esta zona de la ciudad».

«Nos sentimos engañados y estafados. Nos convocaron a las reuniones en busca de consenso y vemos que de nuevo han actuado de manera unilateral, sin tener en cuenta nuestra opinión y lo que verdaderamente beneficia a la zona. Han actuado por la espalda e incumpliendo sus compromisos», denunció el presidente de la Plataforma de Afectados Gancho-Pignatelli, Óscar Villanueva.