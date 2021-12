La Plataforma de Afectados de El Gancho y el Entorno Pignatelli ha conseguido cerrar un encuentro que llevaban meses (y años) pidiendo sin éxito hasta ahora. El próximo 13 de diciembre los responsables de esta entidad vecinal, junto con otros representantes de la zona de San Pablo y Zamoray que han sido invitados, se reunirán con la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza para tratar de atajar los problemas que afectan a este distrito de la capital aragonesa. Todavía está por ver si asistirán representantes del Gobierno de Aragón que, según fuentes consultadas, todavía no tienen constancia del encuentro aunque, ya adelantaron que estarían dispuestos a escuchar a los vecinos.

El encuentro lo ha gestionado la propia plataforma tras haber hablado con la Subdelegación del Gobierno, que encabeza Fernando Beltrán. Hace unos meses, los vecinos se dirigieron a la directora general de Interior del Gobierno de Aragón, Carmen Sánchez, para trasladarle sus problemas. Según narran desde esta entidad, fue ella la que les dio la idea de celebrar un encuentro a cuatro bandas, sin embargo entonces no lo consiguieron.

Así que llamaron a la puerta del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, que en más de una ocasión ha dicho que es la Delegación del Gobierno, como responsable política de la Policía Nacional, la que debe encargarse de los problemas de seguridad ciudadana. Fue entonces cuando la plataforma dio con el beneplácito de Beltrán, aunque todavía no se sabe quién estará en la reunión representando a cada una de las instituciones.

Por parte del consistorio han confirmado la existencia a este encuentro, aunque precisan que la fecha no está fijada todavía. El encargado de representar al consistorio sería, en principio, el presidente del distrito del Casco Histórico, Alfonso Mendoza, que también es el responsable de Personal del equipo de PP y Cs. Por parte de la Delegación del Gobierno también afirman que este encuentro va a tener lugar, aunque precisan que no se ha convocado todavía, por lo que la fecha y el lugar no están confirmados.

Por parte de la sociedad civil, además de la Plataforma de Afectados, estará también la Asociación de Comerciantes de Conde Aranda, la asociación Zaragoza Antigua, Calles Dignas y la asociación Lanuza-Casco Viejo.