Las carrozas de los Reyes Magos ya están en la plaza del Pilar. Los carruajes en los que sus Majestades de Oriente recorren Zaragoza estarán expuestos junto a la fuente de la Hispanidad hasta justo antes del día de la cabalgata, el 5 de enero, cuando tengan que prepararse para hacer su recorrido habitual por las calles de la capital aragonesa.

Así, desde este fin de semana y hasta el día de Reyes las carrozas estarán expuestas, por primera vez, en el complejo navideño que adorna el centro de la ciudad. Los más pequeños podrán, además, subirse a ellas y también habrá buzones en los que los niños y niñas podrán depositar sus cartas.

Esta es una de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza este año, que dará comienzo de forma oficial este sábado, 4 de diciembre, con el encendido de las luces, que será a las 18.00 horas. La vicealcaldesa de la ciudad, Sara Fernández, ha sido la encargada de desgranar hoy todas las claves de la programación y ha afirmado que, por el momento, no se plantean limitaciones de ningún tipo a pesar del crecimiento del número de contagios en Aragón.

“La cabalgata será la tradicional de todos los años y el recorrido será el de siempre. No tenemos un plan B porque Sanidad, hasta la fecha, no nos ha puesto ningún impedimento. Pero estamos en contacto constante con ellos y, aunque esperamos que no, nos adaptaremos a las circunstancias si estas cambian”, ha dicho Fernández. También está previsto que se celebre el cotillón de Nochevieja en la plaza del Pilar sin cambios con respecto a los años previos a la pandemia.

Así, a partid de este sábado, ya estará abierto el Belén, que este año no requerirá de cita previa para visitarlo, las casetas de la plaza del Pilar y la de Papá Noel, que se ha instalado justo en frente de la Delegación del Gobierno. Santa Claus estará ahí recibiendo las cartas de los más pequeños hasta el 24 de diciembre, día de Nochebuena, cuando tiene que emprender su tarea de repartir los regalos. Después, sus ayudantes se quedarán a cargo de su morada, que seguirá abierta para todo el que la quiera visitar.

El viento derrumba el escenario

En la plaza del Pilar este año no habrá, eso sí, pista de patinaje ni toboganes de nieve como en otras ocasiones. Esto es debido a que la Justicia declaró nula la prórroga del contrato con la empresa adjudicataria de montar todas estas atracciones y ha sido el servicio de Cultura este año el que, “en tiempo récord”, se ha encargado de organizarlo todo. El año que viene, anunció Fernández, se licitará una nueva concesión.

Otra de las novedades este año es la gran bola de Navidad que adorna la zona que hay justo en frente de la entrada del ayuntamiento. La gran esfera de luz, que es transitable por dentro, ofrecerá dos espectáculos de luz y color al día entre semana (a las 18.15 horas y a las 20.00 horas) y uno más, a las 21.00 horas, los fines de semana y festivos.

La inauguración de todos los elementos llegará a tiempo para el sábado a pesar de un incidente que ha ocurrido en la madrugada de este viernes. Debido al viento, se ha vencido parte de la estructura en la que se hacen los conciertos y espectáculos navideños en la plaza del Pilar. A pesar del percance, que no ha provocado daños, “todo estará listo para mañana”, ha afirmado la vicealcaldesa.