El concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Ignacio Magaña, que el pasado mes de noviembre fue detenido (y puesto en libertad provisional) por un presunto caso de violencia de género hacia su mujer ­–tiene una orden de alejamiento– ha comparecido esta semana y por primera vez en un órgano municipal como edil no adscrito, una categoría que ostenta desde que fue expulsado del PSOE.

Su primera intervención se produjo vía telemática, fue muy breve y se produjo tras una comparecencia de la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, quien se encargó de cederle la palabra.

«Hola, buenos días. Me abstengo en este caso de hacer una intervención porque no he podido prepararme, dadas mis circunstancias, ningún dato sobre la materia. Paso la palabra al siguiente grupo si no le parece mal», dijo brevemente Magaña. La comparecencia de Chueca tenía por objeto dar cuenta del nivel de ejecución presupuestaria en su área.

Mañaga declaró el pasado lunes ante el juez después de que su mujer le acusara de haberle amenazado y agredido. La Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional consideró que, en el caso del concejal, el riesgo para la presunta víctima es «alto».