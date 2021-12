El periodo de tregua se ha terminado y los conductores del autobús urbano de Zaragoza han decidido que es el momento de retomar la huelga después de 15 días de calma. La nueva convocatoria de paros, que se iniciará el próximo lunes, se prolongará durante la semana navideña, también el día de Navidad, de 12.30 a 16.30 horas.

La decisión se ha adoptado en una asamblea de trabajadores en la que el comité de empresa ha explicado los últimos avances de la negociación y la propuesta que la multinacional, Avanza, había puesto sobre la mesa. Incluye un aumento salarial pero «insuficiente» según los conductores que, además, denuncian que no incluye algunas de sus principales reivindicaciones.

Así que salvo sorpresa, el lunes volverán las afecciones al autobús urbano. Todavía hay una última oportunidad para que no suceda porque este viernes volverán a reunirse ambas partes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y, «si la empresa mejora su oferta, podríamos suspender la convocatoria», ha señalado el representante de los trabajadores, Javier Anadón.

«La gente está quemada porque son muchos meses perdiendo dinero, y también cabreada, así que salvo que nos presenten una buena oferta, volveremos a la huelga», insiste. Anadón ha explicado que Avanza ya no garantiza ni el empleo ni el poder adquisitivo de sus empleados, alegando que la situación económica ha cambiado y los precios se han disparado.

Un giro que ya venía anunciado el gerente de Avanza, Guillermo Ríos, que en una entrevista en EL PERIÓDICO avisó de que el escenario actual de negociación era mucho más complicado que en febrero, cuando se inició la huelga, coincidiendo con la del tranvía. Además, otro de los factores que influye es que la facturación se ha reducido en 800.000 euros como consecuencia de las jornadas de paros, lo que limita, todavía más, el margen para negociar.

Desde el comité de empresa mantienen las exigencias salariales, aunque han rebajado sus pretensiones iniciales. Piden un aumento en sus nóminas y también que se aplique el IPC del año anterior «siempre que no sea negativo». La empresa no está conforme, critican, y además de proponer subidas anuales por debajo de las reclamaciones mínimas de los empleados, condicionan la aplicación del IPC a una serie de circunstancias que no comparten los representantes sindicales.

Otra de sus líneas rojas tiene que ver con su horario laboral. La plantilla insiste en que su jornada comience en el momento en el que acceden a cocheras y finalice cuando abandonan las instalaciones municipales. Ahora se inicia cuando ponen en marcha el autobús que les toca pilotar, de manera que cada día «la empresa se ahora unos diez minutos», criticó Anadón.

También en el tranvía

Los paros convocados por los conductores coincidirán con los del tranvía, que iniciaron la huelga el 6 de enero de 2020. Los trabajadores del Urbos 3 retomaron esta semana unos paros que se prolongarán durante prácticamente toda la Navidad, salvo el 5 y 6 de enero.

Los días 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 21 están convocados en horario de 4.00 a 5.30 y de 7.45 a 10.00 horas; los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 diciembre y 3, 4 y 7 de enero, de 4.00 a 5.30 y de 20.00 a 22.30 horas. Por otro lado, los días festivos y con mayor afluencia, se harán de noche y de madrugada. Así, el 24 y el 31 serán de 20.00 a 0.00 horas; y el 25 y el 1 de enero, de 0.00 a 6.00 horas. En el caso del tranvía, se ha decidido hacer una excepción y el servicio no se verá afectado durante la tarde de la cabalgata real ni el día de Reyes.