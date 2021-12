Al Ayuntamiento de Zaragoza no le ha sentado nada bien que el Gobierno de Aragón le haya señalado y acusado de ser el motivo por el que las ayudas a la hostelería no se hayan hecho efectivas a día de hoy. Según la consejería de Industria, las exigencias de la casa consistorial son una de las principales causas por las que se está demorando este proceso porque, dicen, no se puede firmar un convenio que altere la orden emitida en su día por el Ejecutivo aragonés y que aceptaron los municipios para adherirse al plan de rescate.

Para el equipo de Gobierno de PP-Cs en el ayuntamiento zaragozano esta afirmación es una «excusa» del consejero Arturo Aliaga para justificar su «ineficacia» a la hora de gestionar el pago de estas ayudas. «Nosotros hemos cumplido y el 9 de diciembre aprobamos en Gobierno el convenio. Todavía estamos esperando a que nos respondan desde la DGA y nos digan cuándo podemos firmarlo para que se ejecute», ha explicado la concejala de Economía e Innovación, Carmen Herrarte, que ha convocado al consejero de Industria para rubricar el acuerdo el próximo lunes. Un encuentro que plantea con el propósito de zanjar la polémica y «dar respuesta a los sectores económicos afectados, hostelería y restauración de la ciudad». La concejala urge a que se formalice el acuerdo por dos motivos básicos: porque es el paso previo para que el consistorio pueda autorizar el abono de los 3,4 millones que aportara y porque el convenio tiene una caducidad, el 31 de diciembre. Según la DGA, el consistorio no puede exigir que los más de 3 millones (800.000 menos de los que le reclama) se destinen exclusivamente a establecimientos cuya actividad principal se desarrolla en la capital, independientemente de su domicilio fiscal. Una exigencia que aparece en el convenio aprobado por PP y Cs y que, según Industria, no pueden aceptar porque alteraría la orden que han aceptado el resto de municipios. También el de Zaragoza el día que se adhirió al plan de rescate. Rifirrafe constante Para Herrarte, este ataque del Ejecutivo aragonés lo único que busca es «politizar» un asunto de tanta enjundia. Lo cierto es que el plan de rescate se ha convertido en objeto de polémica desde el mismo día en el que Javier Lambán anunció que se destinarían 50 millones para rescatar a un sector azotado por la crisis sanitaria del coronavirus y de los que el 20% corre a cuenta de las diputaciones y ayuntamientos. La concejala insiste en que, además de actuar «con sentido común», Intervención municipal no le permite al consistorio destinar dinero «para subvencionar a un hotel de Benasque». «No podemos ir en contra de la ley y el Gobierno de Aragón no me puede pedir que lo haga», insiste. De hecho, ha recordado que en la misma orden del Ejecutivo autonómico se especificaba que los ayuntamiento tendrían que aportar el 20% del importe de la subvención al conjunto de los beneficiarios del «respectivo término municipal». Según la concejala, si se retrasa el pago de las ayudas es porque la DGA no ha sabido gestionarlas para que se abonen cuanto antes. «Que sean serios y paguen ya», zanjó la concejala.