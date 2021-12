La Inmobiliaria Las Torres de Zaragoza ha puesto en marcha en los últimos días su tradicional campaña "Dona tu Manta" para recoger mantas que se entregarán a las personas sin techo del Centro de Día San Blas. Con la llegada del invierno y los termómetros rozando en los últimos días las temperaturas negativas, la iniciativa intenta concienciar todavía más a la ciudadanía zaragozana de la importancia de donar cualquier ropa de cama caliente que se tenga por casa y ya no se use para ayudar a los más desfavorecidos.

Según los datos recogidos por la Coordinación de Centros y Servicios para Personas Sin Hogar, unas 455 personas no tienen un techo para refugiarse del frío de las cuales, más de 150 duermen en la calle pasando la noche a la intemperie. Todo es bienvenido en la Inmobiliaria Las Torres, situada en la avenida Tenor Fleta esquina con Camino Las Torres, desde edredones, nórdicos, esterillas, sacos de dormir o mochilas hasta tuppers para mantener la comida caliente. Los clientes del comercio se comprometen con la compra de un inmueble a donar por lo menos una manta.

Esta iniciativa, nacida en 2017 con el objetivo de abarcar a los vecinos del barrio de San José, ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta ser una de las iniciativas más conocidas de Zaragoza. El año pasado la Inmobiliaria Las Torres consiguió donar un millar de mantas y no quiere quedarse ahí si no que superarse es su próximo objetivo y no hay ninguna duda de que lo logrará.