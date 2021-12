La polémica sobre el trasvase del Ebro, resucitada tras las palabras el pasado domingo en Zaragoza del presidente nacional del PP, Pablo Casado, no pasará de largo por la capital aragonesa. El PSOE municipal anunció este martes que van a presentar una moción de urgencia en el pleno de hoy para que los partidos se posicionen sobre el asunto.

Momentos después, en la Junta de Portavoces, el equipo de PP y Cs ha respondido a la moción de los socialistas proponiendo al resto de grupos una declaración institucional contra el trasvase y a favor del Pacto del Agua, pero no ha salido adelante al no recibir el sí de todos los partidos (Vox no está en contra del trasvase), un requisito indispensable para que se den este tipo de declaraciones.

No obstante, el asunto del trasvase ha sido utilizado tanto por el PP como por el PSOE para atacarse políticamente. En su moción, que podría no llegarse a votar puesto que ha de aprobarse su urgencia por la mayoría del pleno, incluyen un punto en el que piden al alcalde, Jorge Azcón, «que dedique su tiempo a las actividades propias de su cargo, el cual es retribuido por los zaragozanos y zaragozanas», refiriéndose a la actividad que el primer edil está llevando a cabo como presidente del PP en Aragón.

Por su parte, los conservadores, en su declaración institucional criticaban «la falta de sensibilidad de Pedro Sánchez con Zaragoza» por no haber pisado la ciudad durante la riada. Ambos partidos, por tanto, sabían (y saben) que sus iniciativas no iban a salir adelante.