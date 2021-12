El covid se ha colado en el último pleno del año en el Ayuntamiento de Zaragoza que se celebra este miércoles, y no porque se hayan detectado positivos entre los concejales, al menos por el momento. Un informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral del consistorio, que data de ayer martes, recomendaba que solo asistieran dos concejales por grupo y, además, limitaba el acceso al salón plenario a los políticos y funcionarios municipales, por lo que los ciudadanos y los medios de comunicación han tenido que quedarse fuera, lo que ha sido criticado por los partidos de la izquierda.

"El auténtico riesgo estaba en el congreso del PP este domingo con 900 personas, el riesgo es como iba la línea 39 del autobús esta mañana o el tranvía y que ayer la vicealcaldesa dijera que va a haber Cabalgata de Reyes. Ese es el auténtico riesgo", ha expresado Lola Ranera en su primera intervención, cargando así contra el alcalde, Jorge Azcón, que este domingo estuvo en contacto con Teodoro García Egea, que ha dado positivo en covid. No obstante, el regidor ya se ha realizado una prueba PCR cuyo resultado ha sido negativo.

La recomendación de no asistir al completo para los grupos municipales se envió ayer martes pasadas las 22.00 horas, lo que tampoco ha sentado bien a los grupos de izquierda puesto que a las 14.00 se celebró una Junta de Portavoces en la que no se habló sobre el asunto. Entonces no se conocía el positivo de García Egea ni tampoco el cambio de normas en el Congreso de los Diputados, que por la tarde decidió primar la teleasistencia. Sea como fuere, los socialistas han optado por no seguir la recomendación de los servicios médicos y sus concejales han acudido al pleno, aunque no los nueve. Inés Ayala Sender, por ejemplo, ha participado desde su casa.

"No es justo que no se sigan criterios de proporcionalidad. Vox son dos concejales y vienen al completo y Podemos igual", ha lamentado Ranera. En su turno de palabra, el alcalde, cuya presencia en el pleno se sopesó ayer y se planteó que participara telemáticamente (finalmente sí que ha asistido al confirmarse su negativo), ha respondido a los socialistas diciendo que las recomendaciones se basan en un informe técnico que se realizó una vez cambiaron las normas en el Congreso de los Diputados. En el texto se recomienda además que la distancia entre los concejales en el pleno sea de 1,5 metros. "Es una irresponsabilidad que hayan venido todos a este pleno y que no sigan las recomendaciones de los médicos. Háganselo mirar", ha respondido Azcón a la portavoz socialista.

El "uso político" de los contagios

Por su parte, la portavoz del PP, María Navarro, le ha afeado a Ranera que haya mencionado el congreso del PP este domingo en Zaragoza como "un riesgo" siendo que en el consistorio nadie "usó políticamente" los contagios que se dieron entre los socialistas cuando se celebró el Congreso Federal del PSOE en Valencia en octubre, tras el cual dieron positivo la propia Ranera además del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y otros dirigentes del partido en Aragón.

Asimismo, el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha denunciado también que se permita que los buses y el tranvía vayan repletos sin espacio entre las personas y que para los concejales se recomiende que haya una distancia de un metro y medio. La crítica la ha repetido el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, que también ha dicho que "se cierne la sospecha sobre usted (Azcón) de que aprovecha estas medidas contra el covid para impedir la participación ciudadana en el pleno", puesto que las intervenciones que iban a darse este miércoles en el pleno por parte de asociaciones y vecinos no podrán hacerse, por lo menos de forma presencial.

"Si quieren salgo yo del pleno cada vez que intervenga un ciudadano, sea del color político que sea", ha dicho Santisteve, que cuestionó que no hubiera hueco entre las decenas de butacas que hay en el salón consistorial para que que los ciudadanos hubieran hecho sus intervenciones en condiciones de seguridad frente al covid.

Ranera, Rivarés y Santisteve han insistido también en los tiempos, puesto que el mensaje del equipo de PP y Cs sobre las medidas en el pleno de hoy llegó pasadas las 22.00, cuando también se comunicó a los medios de comunicación. Los fotógrafos no han podido entrar hoy en el salón de plenos por las restricciones anticovid.