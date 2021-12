La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha calificado de "fracaso rotundo" la gestión de las ayudas a la hostelería por parte del Gobierno de Aragón, algo que "quieren tapar" con una polémica con el Ayuntamiento de Zaragoza.

En su visita al Mercado Central con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas, Herrarte ha recordado que el día 9 de diciembre envió el convenio al Gobierno de Aragón, listo para ser firmado. "El 20 de diciembre esperé al señor Aliaga en la sala de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza para firmar ese convenio, no se presentó, no me ha comunicado ningún problema con el convenio y desgraciadamente, no he sabido nada de él", ha agregado Herrarte, en referencia al vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga.

Asimismo, la consejera municipal ha avanzado que en caso de no firmar dicho acuerdo, el Ayuntamiento de Zaragoza no podrá hacer la transferencia, aunque el fin del año está cerca.

Ha insistido en el "fracaso total y absoluto" de la gestión de las ayudas al sector de la hostelería por parte del Ejecutivo autonómico. En lo que respecta al paquete de ayudas de 141 millones de euros para este colectivo profesional, procedente del Estado, se han abierto dos convocatorias de solicitud, y este jueves, 23 de diciembre, se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) que el Gobierno de Aragón va a devolver 78 millones de euros al Gobierno central.

"Esto es un escándalo", ha dicho la responsable municipal de Economía, "que el Gobierno de Aragón, por falta de gestión, devuelva al Estado 78 millones de euros que son de los empresarios de Aragón".

Por otro lado, respecto al fondo autonómico dotado de 50 millones, ha criticado que se convocó un año tarde, en marzo de 2021. "Estamos a diciembre y a no ser que sea por un milagro navideño, los hosteleros tampoco van a cobrar en 2021", ha abundado.

Siniestro total

El balance de las ayudas gestionadas por el Gobierno de Aragón para la hostelería, con los 141 millones de euros es "siniestro total", porque devuelven 78 millones de euros; y en relación a los 50 millones de la partida autonómica, "va a ser diciembre y no les van a pagar".

Este es el motivo por el que han excluido "de forma voluntaria y con una razón puramente política" al Ayuntamiento de Zaragoza, para generar un "problema ficticio" y una "cortina de humo" que tape el fracaso de su gestión.

"Si esta tarde me dice Aliaga que firmamos el convenio, lo firmamos, y hacemos la transferencia mañana", ha advertido Carmen Herrarte.