El Acuario de Zaragoza se reinventa estas estas navidades ofreciendo unas vacaciones mágicas en familia en el Auditorio de la mano del Gran Mago Carlos Sicilia y Súper Torpez los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de enero con funciones a las 12:30, 17:30 y 19:00. Mientras, el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero solamente habrá función a las 12:30. El precio de la entrada son cinco euros.

El Acuario Fluvial de Zaragoza, uno de los tres pabellones temáticos de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, es el mayor de Europa y uno de los mayores del mundo. Cuenta con 8.000 m2 construidos, de los cuales 3.400 m2 son expositivos. Todavía hay zaragozanos que no han visitado las 70 peceras en las que se alojan más de 5000 animales de más de 350 especies distintas de fauna fluvial característica de cada uno de los cinco ríos representados: Nilo, Mekong, Amazonas, Murray-Darling y el Ebro. Conoce las tarifas del recinto en su página web.

Asistir a la Cabalgata de Reyes

Los Reyes Magos vuelven en 2022 a Zaragoza que los recibirá por todo lo alto. La cabalgata de Reyes vuelve a ser uno de los actos estrellas de la programación navideña de la ciudad y promete llenar el centro de la capital aragonesa de cientos de niños que no quieren perderse el momento de saludar y ver a sus majestades. El carrusel comenzará el miércoles 5 de enero de 2022 a partir de las 18 horas desde el colegio Joaquín Costa en el Paseo María Agustín y finalizará aproximadamente dos horas después en la Plaza del Pilar tras recorrer todo el centro de la ciudad. Desde ya es posible ver las carrozas de los Reyes Magos que están expuestas en la plaza del Pilar junto a la fuente de la Hispanidad hasta justo antes del día de la cabalgata.

Cinco 'clowns' polifacéticos, llegados desde Alemania, Italia, Ucrania y, cómo no, España, se reúnen por primera vez encima del escenario. Todos ellos traen cinco visiones del humor más cómico e irracional, cinco miradas al humor más absurdo, acompañados por espectaculares y emocionantes números de circo.

Y es que 'Circo de Navidad' busca la «perfecta combinación entre la emoción y elegancia de los mejores números circenses y la diversión y locura de los más importantes 'clowns' de la escena internacional». En total serán 11 sesiones entre el 2 y el 9 de enero, a excepción del 5, víspera de Reyes. Las entradas van desde los 25 hasta los 50 euros y es necesario el pasaporte covid para poder asistir al evento.

Salir de fiesta en Navidad

Dos celebraciones familiares seguidas pueden convertirse en un castigo para algunas personas que no son capaces de aguantar dos días sin salir de fiesta. El calendario ha colocado el día de Navidad, 25 de diciembre, en sábado por lo que las discotecas y pubs de Zaragoza abren sus puertas por la tarde para recibir a los ansiosos por la marcha. Kenbo, Casa del Loco, Babia, Gorila no paran por las fiestas navideñas y celebrarán distintas fiestas temáticas durante la tarde-noche del día festivo. Para los que quieran sensaciones más fuertes la sala Mamanucca acoge el noveno aniversario del festival Manycome, uno de los clásicos de la capital aragonesa en los últimos tiempos. La gran mayoría de las entradas para estos eventos ya están disponibles en la aplicación Nyxell.

La Orquesta de las Esquinas: Locos por Disney

Una selección de temas de diversas películas de la productora Disney, desde las clásicas dirigidas por el propio Walt Disney hasta los más recientes y exitosos estrenos. Con arreglos creados especialmente para ellos, los jóvenes intérpretes que forman la Orquesta de las Esquinas ofrecen un fresco, divertido y popular concierto apto para al menos tres generaciones de amantes del cine de Disney. El Teatro de las Esquinas en Zaragoza ofrece este bonito espectáculo para toda la familia los días 26 y 27 de diciembre en dos sesiones, una por la mañana (12.00) y otra por la tarde (18.00). Las entradas ya están disponibles en la web desde diez euros.

Patinar sobre hielo

Diferentes localidades aragonesas han instalado pistas de hielo para poder patinar en ellas hasta después de Navidad. Una de ellas esta en Zaragoza, en el centro comercial de Puerto Venecia, la mayor de hielo natural de España. El precio para poder patinar 30 minutos es de 4,95€, el alquiler de los guantes es de 2,50 euros mientras que arrendar una foca cuesta 2,50 euros. La pista está abierta diariamente durante toda la navidad desde las 11.00 hasta las 14.00 y de 15.00 a 21.00 horas. Mientras, el día de Nochebuena, Reyes y Nochevieja abrirá de 11.00 - 14.00 y 15.00 - 19:00, en Navidad y Año Nuevo de 18.00 a 21.00 horas. La pista únicamente cerrará el día de Reyes.

Ver deporte en directo

El baloncesto y el fútbol no paran por Navidad. El Casademont Zaragoza recibe el 28 de diciembre a las 19.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe a uno de los clásicos del basket nacional como el Bitci Baskonia en la 15ª jornada de la Liga Endesa. El conjunto dirigido por Jaume Ponsarnau está peleando por escapar de la zona baja de la tabla y se aferra al apoyo de la Marea Roja para conseguir un importantísimo triunfo que estabilice definitivamente el rumbo del equipo. Por otro lado, el Real Zaragoza disputa el día de Reyes, 6 de enero, los dieciseisavos de final de Copa del Rey en La Romareda ante el Sevilla Fútbol Club (18.00 horas). Los de Juan Ignacio Martínez vuelven a recibir a uno de los grandes del fútbol español en su feudo e intentarán seguir vivos en su competición fetiche.

Una carrera de karts

A veces un grupo de amigos de cualquier edad no se le ocurre ningún plan que hacer por la tarde y medirse en velocidad en una carrera de karts es siempre una gratificante opción. Zaragoza tiene bastantes opciones para echar una carrera y ver quién es el más rápido. El karting Zaragoza organiza todo tipo de eventos en sus dos circuitos: Mozota y Zaragoza. Otro referente de este tipo de carreras es el karting La Torre situado en la carretera de Castellón con karts para todas las edades desde los niños de 3 años. Para no pasar frío en el exterior, el karting indoor de Plaza ofrece una alternativa más calentita. Este espacio de 4.000 m² donde las carreras no solo son emoción y diversión permite realizar todo tipo de eventos, tanto de empresa, sociales como lúdicos para poder así, complementar esas reuniones o hacer de ese día algo único e inolvidable.

Divertirte en la nieve

Aunque no sea en la capital, muchos zaragozanos no dudan en emprender una pequeña excursión. Aragón ha vuelto a recuperar esta temporada sus pistas de esquí después de que la pandemia y los confinamientos territoriales impidiesen atraer turistas hasta las pistas del Pirineo altoaragonés o la Sierra de Javalambre. Las vacaciones navideñas son el momento ideal para cargar el coche con los esquís para disfrutar con toda la familia de uno o varios días divirtiéndose sobre la nieve. La comunidad cuenta con las estaciones oscenses de Formigal-Panticosa, Cerler, Astún, Candanchú mientras que en Teruel se encuentran Valdelinares y Javalambre. En total, unos 380 kilómetros esquiables en total que hacen de las pistas de esquí aragonesas unas de las más demandadas de España.

Talleres en Fundación Ibercaja

La Fundación Ibercaja que para estas fiestas navideñas ofrece en el Centro Ibercaja Actur un amplio abanico de talleres y cursos para niños y jóvenes durante las próximas vacaciones escolares. Minecraft, robótica, programación, arte, ciencia y música son las temáticas sobre las que giran las propuestas, todas ellas disponibles del 27 al 30 de diciembre. Destaca sobre todo los talleres de Minecraft, robótica educativa y ‘Quiero ser youtuber’, donde descubrirás los secretos de lenguaje audiovisual y a crear mejores vídeos para tus redes sociales favoritas: Youtube, Tik Tok, Instagram...