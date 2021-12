Ha vuelto a suceder. Jorge Azcón, con el visto bueno de Cs, ha cedido ante las exigencias de Vox para conseguir sus dos votos a favor y sacar adelante las cuentas de 2022, que rondarán los 825 millones, y asegurarse otro año más de estabilidad. Y ha vuelto a hacerlo a costa de la Cooperación al Desarrollo, que perderá otros 300.000 euros más. El alcalde de Zaragoza ha firmado este miércoles el acuerdo con el portavoz de Vox, Julio Calvo, 19 días después de que el líder de la ultraderecha en Zaragoza asegurara que este año no apoyaría las cuentas. «Casi seguro que no lo aprobaremos», afirmó Calvo el 10 de diciembre argumentando que «no servían para nada» porque «luego no se gastan ni un euro».

Tras una reunión de algo más de una hora, Julio Calvo ha sido el encargado de anunciar el acuerdo entre PP, Cs y Vox y ha sido el único que ha hecho declaraciones al respecto. El alcalde solo ha aparecido para hacerse la foto de la firma. Nada más. Cooperación pierde otros 300.000 euros Según Calvo, el alcalde ha aceptado sus exigencias, al menos sus líneas rojas, como el ya habitual recorte en la partida de Cooperación que, por otro lado, también se producirá en el presupuesto de 2022 del Gobierno de Aragón. Es el tercer año consecutivo que Azcón acepta esta condición. En total, desde que PP y Cs están al frente de la capital aragonesa, la cuantía destinada a los países en vías de desarrollo ha disminuido en 800.000 euros, a los que ahora habrá que sumar los 300.000 que se recortarán en 2022. En total, 1,1 millones menos que dejan la Cooperación en 1,8 millones. Este es el precio que tienen que pagar tanto Azcón como la vicealcaldesa, Sara Fernández, para sacar adelante sus cuentas. Pero no el único porque Vox también ha conseguido meter la tijera en partidas tan importantes como la Igualdad o la Juventud. E incluso ha logrado cambiar la semántica y que el ayuntamiento pase a hablar de violencia «intrafamiliar» cuando se trata de violencia machista. Exigencias El portavoz de la ultraderecha ha explicado que el alcalde ha aceptado que se invierta en los barrios, en la regeneración de las zonas más degradadas como Pignatelli y Zamoray; que haya más control en las subvenciones directas o que se amplíen las ayudas destinadas a pymes y autónomos. En realidad, son condiciones que ya puso sobre la mesa durante la negociación de las cuentas de 2021 y que tanto PP como Cs reflejaron en sus presupuestos pero que, en cambio, no se han ejecutado. Por ello, para controlar que esta vez se cumplen, el acuerdo incluye la creación de una comisión de seguimiento que se reunirá, al menos, una vez al mes. Son algunos de los ejemplos que el 10 de diciembre utilizó el propio Julio Calvo para anunciar que no iba a apoyar los presupuestos de 2022 después de que el PSOE denunciara que la ejecución presupuestaria era del 42% en un año postcovid. A principio de mes, de los 77,9 millones que el Gobierno de PP-Cs presupuestó para inversiones en la ciudad, el equipo de Jorge Azcón solo había gastado 32,4 millones. A final de año la cifra será similar. Esa pérdida de confianza a la que aludía entonces Calvo ha sido el motivo por el que, según ha explicado, han sido «más exigentes». Este año también han reclamado que se recorte en gastos superfluos; que haya un plan de arbolado en los barrios que, por cierto, ya está incluido en el nuevo contrato de parques; que se cree una oficina de inversión o una aplicación llamada Ayuntamiento en tu bolsillo. Calvo ha criticado la tardanza del consistorio a la hora de llevar a cabo sus compromisos, como el cambio de la denominación de la calle y el parque Che Guevara, aprobado recientemente, «dos años y medio después, algo que nos sorprende», aseguró. También sucedió con el debate de las proposiciones normativas de las ordenanzas. De hecho, Vox llegó a amenazar con adoptar medidas si el Gobierno de PP-Cs no cumplía la normativa. O con el estudio para valorar si hay que unificar el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen en la sociedad municipal Zaragoza-Cultural. «No son unos presupuestos caprichosos», ha asegurado Calvo antes de firmar un acuerdo que tendrán que seguir puliendo en los próximos día y que el Gobierno de PP-Cs quiere aprobar este jueves. Estabilidad Azcón se asegura así un año más de estabilidad y unos presupuestos que le permitirán impulsar todos los proyectos que ha ido anunciando a lo largo de este 2021 con los que quiere impulsar la regeneración de la capital para que sea más sostenible y se convierta en un polo de atracción de inversiones. Las cuentas asumirán la realidad social del momento y se prevé que incluyan otros 15 millones para ayudas urgentes.