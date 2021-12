En su última reunión del año, el equipo de PP y Cs dio el visto bueno este jueves a la propuesta de adjudicación del nuevo contrato de conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes de la capital aragonesa. Las empresas concesionarias serán, como ya se conocía, FCC, que repite, y una UTE conformada por Urbaser e Integra ambiental.

Este contrato, dividido en dos lotes, permitirá incrementar el número de trabajadores que prestan el servicio e incorpora numerosas mejoras para el control de la huella de carbono, la sensibilización ambiental o una mayor frecuencia en la poda del arbolado. Sin embargo, hasta llegar a la adjudicación, el proceso no ha estado exento de polémica.

El contrato con el que hasta ahora FCC se encargaba de mantener los parques de toda la margen derecha de la ciudad estaba caducado desde 2018 y, a principios de 2020, un conflicto entre la empresa y la plantilla conllevó una huelga de más de 50 días que mantuvo paralizado el servicio.

Los trabajadores pedían entonces una revisión al alza de sus salarios y que no se dividiera el contrato en más lotes. Por aquel entonces, la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, se comprometió a no hacerlo, como así ha sido, aunque aquello no bastó para poner fin a la polémica.

El siguiente capítulo comenzó cuando se conocieron las ofertas económicas de las dos empresas ganadoras, que estaban por debajo de lo estipulado en los pliegos.

Entonces, el concejal de ZeC, Alberto Cubero, criticó que las empresas adjudicatarias pretendieran ofrecer el servicio y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores aun cobrando menos dinero de lo que había estipulado el consistorio, lo que les llevará en algún punto, vaticinó Cubero, a incumplir con el contrato.

Pero finalmente ambas empresas justificaron las «bajas temerarias» en sus ofertas. Tras la adjudicación definitiva por parte del equipo de Gobierno, FCC se encargará del mantenimiento de los parques urbanos y Urbaser del arbolado de los paseos y avenidas, además del Parque del Agua.

El nuevo contrato, además, incorporará el uso de nuevas tecnologías para favorecer el control de las empresas por parte del ayuntamiento. El contrato con FCC, con cuatro años de duración más uno de prórroga, está valorado en 60.214.017 millones de euros mientras que el de Urbaser-Integra asciende hasta los 20.210.211 euros.

Otros acuerdos

Por otra parte, el equipo de Gobierno de Zaragoza acordó también este jueves, como ya se había anunciado, el expediente para la construcción y explotación del nuevo Centro Deportivo Municipal La Almozara, un nuevo equipamiento que dará respuesta a las demandas vecinales del distrito y supondrá una inversión de 18.195.301 euros. El coste de la obra lo asumirá la empresa encargada de la gestión mientras que el consistorio deberá pagar, durante los 40 años que dure la concesión, 300.000 euros al año por el mantenimiento del servicio.

Por último, también se aprobó el convenio bilateral económico-financiero para el periodo 2021-2024 acordado en la última comisión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Este acuerdo, pendiente desde el año 2017, supondrá un desembolso por parte del ejecutivo autonómico de 20 millones de euros anuales hasta 2024 y dará respuesta a lo dispuesto en la Ley de Capitalidad. Una vez aprobado por ambas instituciones, se procederá a la firma del convenio y será entonces cuando el consistorio retire los recursos judiciales interpuestos contra la DGA.