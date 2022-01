La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha denunciado esta mañana el cierre de equipamientos municipales por la falta de personal. La socialista ha alertado de que hasta una docena de centros cívicos de los 22 que hay en la ciudad no han podido abrir sus puertas en alguna ocasión en el último trimestre por la carencia de Oficiales de Mantenimiento.

La concejal socialista ha visitado esta mañana el centro cívico de Santa Isabel, acompañada de algunos de oficiales de mantenimiento de estos centros municipales y representantes de la sección sindical de UGT, sindicato que ha estado recogiendo firmas para que se cubran bajas, permisos y jubilaciones de los trabajadores municipales.

En estos momentos, según cálculos de los trabajadores, faltarían 38 profesionales para cubrir la plantilla y ofrecer el servicio de manera adecuada. Ranera ha criticado la “incapacidad del Gobierno PP-Cs” para atender la gestión ordinaria del Ayuntamiento de Zaragoza y ha lamentado que sean los ciudadanos los verdaderos paganos de esta situación.

“Estos cierres se producen con cada vez más asiduidad. Es un hecho inadmisible. El Gobierno PP-Cs ha demostrado en demasiadas veces durante estos últimos dos años su incapacidad. No tiene capacidad de cubrir jubilaciones, ni las bajas, ni tan siquiera hacer una Oferta de Empleo en condiciones. Tendrían que saber responder ante situaciones como esta. Hay un parón total en este ayuntamiento. Hay un desgobierno total”, ha lamentado Ranera.

Los trabajadores municipales han trasladado a Ranera su preocupación por la cada vez más evidente falta de personal, lo que se está traduciendo en una sobrecarga de trabajo de Oficiales y de unidades de centro, que “tienen que trabajar más horas y desempeñar funciones no previstas en su ficha de trabajo”. Históricamente, los centros cívicos tenían hasta tres trabajadores por turno, “un hecho que ya no se cumple en casi ninguno de los edificios”.

Entre los equipamientos municipales que no han podido abrir por falta de personal durante este último trimestre se encuentran los centros cívicos de Santa Isabel, Valdefierro, La Cartuja, Peñaflor, Casetas o Salvador Allende, entre otros. Además, en otros muchos, aunque no se han cerrado finalmente, se ha dado servicio con “escasez de trabajadores”. “Esto supone, según me cuentan los trabajadores, que no se pueda cumplir ni el plan de evacuación de cada centro. Uno de los últimos ejemplos ha sido el de la Estación del Norte, en el que muchas tardes del último trimestre solo ha habido un Oficial de Mantenimiento”, ha criticado Ranera, que ha anunciado que en el próximo pleno presentarán una moción para instar al Gobierno PP-Cs que cuanto antes solucione esta situación.

Este problema, según la portavoz socialista, es reflejo del abandono que sufre la ciudad y los zaragozanos por parte de un “alcalde a la fuga”. “Solo está pensando en su carrera política. Estas semanas lo hemos podido ver más visitando diferentes pueblos de Aragón que en Zaragoza. Está desatendiendo a los zaragozanos y no responde a las necesidades de los ciudadanos”, ha censurado Ranera, que ha querido agradecer y reconocer el trabajo y esfuerzo del personal municipal de estos centros que han hecho todo lo posible por mantener los servicios a los ciudadanos.

Para Ranera, la plantilla municipal debería ser una de las prioridades de este Equipo de Gobierno, pero por el contrario, “la está asfixiando y mermando”. “Mucho me temo que detrás de esta dejadez está también su intención de ir debilitando y estrangulando los servicios públicos, la Administración Pública, reducir plantilla y seguir externalizando los servicios de estos equipamientos, que han sido una de las banderas de esta ciudad”, ha censurado la edila.