Los efectos de la pandemia y las restricciones derivadas de la situación sanitaria afecta desde hace meses en gran medida a la mayoría de los sectores económicos de la comunidad. Desde la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, su presidente, Miguel Ángel Perdiguero, asegura que, aunque normalmente los primeros meses del año ya son de por si fechas complicadas dentro del sector, este mes de enero está siendo especialmente bajo en cuanto a clientes llegando a registrar cifras tan bajas como las registradas durante la crisis financiera de 2008, cuando se vivió una caída en picado de la clientela.

Respecto al 2021 Perdiguero apunta a que los datos han ido variando a lo largo de los meses. «Durante el primer semestre del año había más restricciones y había menos trabajo pero después, sobretodo a partir de agosto cuando empezaron a levantarse poco a poco las restricciones y a partir de septiembre con la vuelta de los congresos hemos podido recuperarnos bastante y estábamos muy contentos», comenta Perdiguero.

Durante los meses de noviembre y diciembre factores como el frío o la recuperación de servicios como por ejemplo el 100% de los aves de larga distancia supuso un impulso para los taxis que afrontaban con esperanza la llegada del 2022. «Estábamos muy contentos pero la llegada de la navidad y la vuelta de las restricciones a la hostelería nos ha vuelto a afectar mucho», añade el presidente. Jornadas como el día de Navidad, o la Nochevieja han sido este año días prácticamente perdidos para los taxistas.

«Nosotros dependemos mucho de la hostelería y del ocio nocturno, si la gente no puede salir, los establecimientos no abren por las restricciones, a nosotros nos afecta directamente porque no podemos trabajar porque no hay nadie a quien llevar», cuenta Perdiguero. «Ahora mismo solo llevamos a los que van al médico, a los que llegan tarde a trabajar y poco más», añade el responsable de la asociación.

Desde la asociación provincial de taxis en Zaragoza mantienen que en la actualidad el calendario marca que cada taxista deberá debe descansar dos días a la semana. «Cada día hay al menos 570 vehículos que no sale a las calles a trabajar porque no hay clientes para todos», comenta Perdiguero. «Entre semana aun hacemos viajes pero sales los sábados y los domingos por la mañana y es que apenas ves gente por la calle», añade el presidente.

El gran número de bajas laborales que se han registrado en la comunidad durante las últimas semanas es otro de los factores que están afectando al sector. «Ahora mismo con todas las restricciones que hay las gente no está saliendo apenas, no está consumiendo y eso para nosotros se traduce en que no tenemos trabajo», comenta Perdiguero.

Aunque respecto al 2020 las cifras en el número de clientes han aumentada debido a la gran incidencia de las semanas de confinamiento, si comparamos los datos con el 2019 el número de carreras es muy inferior a la época prepandemia cuando el sector estaba alcanzando los niveles máximos de trabajo.