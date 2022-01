Pocos plenos se desarrollan sin sobresaltos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Del "macarra" de la portavoz del PSOE, Lola Ranera, hoy se ha pasado al "miserable" del alcalde, Jorge Azcón. Un calificativo dirigido al socialista Horacio Royo que no ha sentado nada bien en la bancada de la izquierda que ha solicitado una junta de portavoces para exigir al primer edil que rebaje el tono de sus intervenciones durante las sesiones plenarias.

La bronca se ha desatado en pleno debate sobre la expropiación de un terreno del Tiro Pichón que el Gobierno de PP-Cs prevé revocar en el pleno de febrero. Durante la intervención de Royo, el alcalde ha tildado de "miserable" su intervención hasta en dos ocasiones después de que el socialista le haya instado a que aclare si pertenece o ha pertenecido al club deportivo y que, en caso de ser así, se inhiba en este asunto.

"No me escondo y he dicho que era una intervención miserable", ha admitido el primer edil después de que Ranera le haya afeado su actitud y haya solicitado un receso para celebrar una junta extraordinaria de portavoces.

"No me escondo y he dicho que era una intervención miserable" Jorge Azcón - Alcalde de Zaragoza

Una petición que ha sido rechaza por Azcón, que ha asegurado que el "único socio de relevancia" del Tiro Pichón ha sido Fernando Gimeno, el que fuera vicealcalde de Zaragoza con Juan Alberto Belloch. "El PSOE fue el que inició el expediente de expropiación y ahora le va a costar millones a la ciudad", ha matizado el primer edil, que ha asegurado que "hace muchos años que no tengo nada que ver con ese club y esos infundios les retratan a ustedes", en referencia a los socialistas.

Este encontronazo se produce tres días después de que el alcalde acusara a Ranera de haberle llamado "macarra" fuera de micro. «Un insulto» que no se puede tolerar, dijo.

Comparecencia conjunta

Minutos después, los portavoz del PSOE (Lola Ranera), Podemos (Fernando Rivarés) y ZeC (Pedro Santisteve) han comparecido en la sala de prensa para denunciar el "autoritarismo" del alcalde y "su abuso" de poder a la hora de tomar la palabra durante las sesiones plenarias.

Rivarés ha asegurado que Azcón es un "elemento perturbador permanente" que "lejos de cumplir con su función de apaciguar y dirigir el pleno para que el debate sea constructivo" se dedica a "perturbar" fuera de micro.

"En los plenos vemos esa actitud de autoritarismo de Azcón, maleducada, de abuso de poder, machista y de paternalismo" Lola Ranera - Portavoz del PSOE

Santisteve ha denunciado que el regidor hace un "uso abusivo del reglamento" que, ha dicho, le autoriza a tomar la palabra cuando considere oportuno pero "en términos de ecuanimidad, para repartir tiempos y que haya igualdad de trato". Sin embargo, ha dicho, "estamos viendo que lo que hace es contribuir a la crispación".

Por último, Ranera ha explicado que habían solicitado la celebración de una junta de portavoces para manifestar su "hartazgo y hastío". "Azcón es tan concejal como Pedro Santisteve, Fernando Rivarés o yo, y lo que vemos en los plenos es esa actitud de autoritarismo, maleducada, de abuso de poder, machista y de paternalismo. Esto no lo podemos seguir consintiendo y lo tenemos que parar", ha asegurado la socialista.

La "política del circo"

Tan solo 20 minutos después, la portavoz del Gobierno de PP-Cs, María Navarro, ha criticado que "los grupos de la izquierda han demostrado con su rueda de prensa conjunta que este circo estaba orquestado y premeditado y que lo tenían preparado de antemano para convertir el pleno en un lodazal político".

"Los grupos de la izquierda han demostrado que este circo estaba orquestado y premeditado y que lo tenían preparado para convertir el pleno en un lodazal político". María Navarro - Portavoz del Gobierno de PP-Cs

Navarro ha lamentado la actitud de la oposición, especialmente del PSOE, "liderada por el señor Cubero, que ha sido capaz de arrastrar a la señora Ranera a unos postulados de la izquierda radical". "Son los primeros que "insultan, crispan y mienten constantemente para hacer política de circo", ha insistido.

"No puede ser que intenten boicotear al Gobierno de PP-Cs con insultos", ha recalcado la portavoz del Gobierno de PP y Cs, que ha invitado a los grupos de la oposición "a la moderación, a debatir sin insultar y sin crispar y a trabajar pensando en el interés de todos".

El pleno condena el "carapolla" de Cubero

En medio de la polémica y la crispación, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado las palabras del concejal de Zaragoza en Común Alberto Cubero, que en la última comisión de Hacienda llamó "carapolla" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La moción, presentada por PP y Cs ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs, Vox y PSOE.

El concejal de Personal, Alfonso Mendoza, ha criticado la "desvergonzada" actitud de Cubero y sus "insultos" al alcalde madrileño que, ha dicho, "lejos de ser un desliz de alguien con lengua fácil, es el fiel reflejo de las formas de hacer política" del concejal.

También la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha reprobado las palabras del concejal de ZeC. "Llueve sobre mojado, señor Cubero. Usted está pendiente de ser juzgado por un delito de odio, insultó en Twitter a Lambán y, en la pasada corporación, como responsable de Servicios Públicos, acabó una comisión con un 'os jodéis'. Ese es usted", la ha reprochado.

Por su parte, el concejal de Podemos, Fernando Rivarés, ha pedido "más altura de miras" para evitar caer en la crítica y hacer debates "más constructivos".

La concejal de ZeC, Luisa Broto, ha defendido a su compañero de filas y ha recordado una y otra vez que Cubero pidió disculpas hasta en tres ocasiones por llamar "carapolla" a Martínez-Almeida. "Esta moción no es más que un intento de volver a embarrar el debate", ha asegurado la edila, que ha admitido que el concejal "cometió un error al calificar a Almeida con ese mote despectivo".

Por último, Lola Ranera ha condenado las palabras del edil de ZeC y ha aprovechado la ocasión para volver a manifestar su "preocupación por las descalificaciones políticas que se producen en pleno". "Me preocupa mucho cómo se dirigen las sesiones plenarias porque está contagiando --en referencia a Azcón-- a todos los miembros del Gobierno y eso es malo para la ciudad, la institución y todos los concejales", ha asegurado.