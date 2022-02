La tala de un platanero de gran porte en la calle Almagro del centro de Zaragoza este jueves ha levantado la polémica entre los vecinos. El ayuntamiento había autorizado la tala para facilitar el acceso de vehículos a un nuevo local de garajes y trasteros. Una decisión que no ha gustado a los vecinos de la calle por la gran cantidad de años que llevaba el árbol en este lugar y por la ausencia de zonas verdes en el centro de Zaragoza.

Los plataneros son representativos de esta céntrica calle de la ciudad. Algunos de los vecinos se compraron su casa en esta calle por los árboles. "Me compre la casa por ese árbol. Entrar en esta calle cuando los árboles tienen hojas, es una maravilla pero ese enorme árbol concretamente era lo que se veía desde el balcón de mi casa", explica. Estos árboles se caracterizan por su altura y por la antigüedad que tienen. “Si talamos los cuatro árboles que quedan la calle pierde su esencia y dejará de ser la misma”, afirma.

Esta medida, llevada a cabo por el ayuntamiento, ha levantado polémica entre los vecinos. "No me parece nada correcto la acción que se ha llevado a cabo. Me parece que se ha priorizado el negocio de una persona en particular al bien común de la ciudad y de los ciudadanos”, afirma Natalia, una vecina.

Algunos de los vecinos de la calle han quedado sorprendidos cuando en la mañana del jueves han visto a los operarios del ayuntamiento talando el árbol. "Yo personalmente no sabía que se iba a talar. Al lado del árbol ponía que se iba a podar porque muchas veces se podan los árboles de la zona, pero lo de la tala ha sido inesperado", comenta.

Los vecinos de la calle Almagro no entienden que se quieran fomentar las zonas verdes en las afueras de la ciudad y que la zona céntrica se este quedando sin árboles y zonas verdes.