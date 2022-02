El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este miércoles el presupuesto de 2022 en un ambiente menos amistoso del que se presuponía, a tenor del último apretón de manos escenificado entre el alcalde, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox, Julio Calvo, un día antes de la aprobación inicial. Entonces no se habían celebrado las elecciones en Castilla y León, ni tampoco el líder conservador, Pablo Casado, había cargado contra los “populismos” que "nunca producen progreso ni concordia ni respeto internacional", en referencia a Vox.

Un día después de estas declaraciones del presidente del PP, o "descalificaciones" según Calvo, el portavoz de Vox ha advertido al alcalde delo "difícil" que se lo está poniendo para seguir sumando acuerdos en lo que resta de legislatura. "No sé si Casado quiere nuestro apoyo o nuestra sumisión. Nuestro apoyo lo tendrá si hay lealtad, pero nuestra sumisión no", ha avisado durante el debate presupuestario.

El portavoz de la ultraderecha en el consistorio zaragozano ha vuelto a pedirle lealtad a un Azcón que hoy no ha querido pronunciarse durante la sesión plenaria, a diferencia de lo que acostumbra hacer. La respuesta a sus advertencias ha sido el silencio. Tampoco ha hecho referencia a las palabras de Calvo la portavoz del del PP, María Navarro, durante sus intervenciones.

"No sé si Casado quiere nuestro apoyo o nuestra sumisión. Nuestro apoyo lo tendrá si hay lealtad, pero nuestra sumisión no" Julio Calvo - Vox

Calvo, que también ha instado a los conservadores a que “no insulten” a sus votantes, ha calificado de “vergonzosas” las declaraciones de Casado con las que trató de marcar distancia con la ultraderecha, ahora que necesitan su apoyo para gobernar en Castilla y León, acusándoles de "populistas". "Con ese líder no llegarán muy lejos", ha dicho el concejal, que se ha aventurado a pronosticar un trasvase de votantes del PP a sus filas.

También ha criticado que el líder conservador haya “incurrido en la misma estrategia de la izquierda, que es caricaturizar” a la ultraderecha. “Nos atribuyen lo que no decimos ni hacemos”, ha asegurado el concejal de Vox antes de votar a favor un proyecto de presupuestos de PP y Cs que ha dicho "no es bueno" y "no está adaptado a las necesidades reales de la ciudad".

Las cuentas de 2022

Las cuentas ascienden a 837 millones, de los que 79 se destinarán a inversiones, 190 a los servicios públicos y 97 a las políticas sociales. Entre las cifras que ha destacado la concejala de Hacienda se encuentran los 15 millones para ayudas de urgencia, los 500.000 euros de las ayudas para la escuela concertada o el millón de euros para el cheque familia. También los 4 millones para la operación asfalto, los más de 7 del plan Pignatelli-Zamoray o los 3,6 que irán a parar a la construcción de la nueva escuela infantil de Parque Venecia.

“Son unos presupuestos que miran al futuro después de tres años difíciles”, ha asegurado Navarro, que ha incidido en que sanean las cuentas, reducen los impuestos y desatascan reivindicaciones históricas como la reforma de las avenidas Tenor Fleta o Cataluña.

Por su parte, la portavoz de Cs, Carmen Herrarte, ha intentando silenciar rumores asegurando que "el equipo de Gobierno de PP-Cs permanece tremendamente unido pese a que muchos hagan olas en el mar".

De la "derechita humillada" al "autoritarismo"

Desde la bancada de la izquierda, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha definido como “derechita hullimada” a Vox y ha acusado a Jorge Azcón de “despreciar a los votantes del PSOE”, de “gobernar para unos pocos” y de forma “autoritaria”. Es lo que ha demostrado, según la socialista, por haberse limitado a negociar las cuentas de 2022 con Vox, su socio preferente, obviando a su formación, además de ZeC y Podemos.

“Su presupuesto ataca a la violencia de género, defiende las políticas antiabortistas, no piensa en las mujeres y entiende las políticas de acción social como asistencialismo”, ha esgrimido Ranera, que ha denunciado que Azcón “utiliza a la cuidad para obtener rédito político y hacer seguidismo a Casado”.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha criticado que las cuentas tendrían que haber “priorizado el empleo y la reindustrialización” de la ciudad, además de la digitalización de los polígonos, la microempresas, las pymes y los autónomos.

Desde ZeC, Pedro Santisteve ha denunciado la falta de participación ciudadana y ha cargado contra el “desmantelamiento de lo público favoreciendo las externalizaciones”. Según el concejal, este presupuesto “vende humo” y recupera “los proyectos que vendieron y no ejecutaron en 2020 y 2021”.