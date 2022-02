Una sentencia de unificación de doctrina del Tribunal Supremo podría poner en peligro algunos procesos de selectivos de oposición en los ayuntamientos del país, entre ellos el de Zaragoza. Informó de ello ayer CGT, un sindicato que explicó que la Justicia ha decidido que todos los empleados considerados como indefinidos no fijos deberán ser considerados como personal fijo y dependiente de la administración.

Los trabajadores indefinidos no fijos eran aquellos que, siendo empleados de empresas privadas, trabajaban conjuntamente con funcionarios o al mando de los mismos y con recursos del ayuntamiento. No se considera como tal a las plantillas de las subcontratas, si no a aquellos que desempeñaban un papel que debería ser realizado por un funcionario.

Ante esta situación, muchas personas decidieron denunciar su situación en el pasado y fue cuando la Justicia decidió ya entonces considerar a todas estas personas (siempre que denunciaran) como indefinidos no fijos. Pero en uno de los últimos presupuestos generales del Gobierno de Rajoy se estableció que debían sacarse a oposición todas aquellas plazas que fueran ocupadas por indefinidos no fijos para regularizar esta situación.

Ello implicaba que muchos de estos trabajadores perdieran su puesto de trabajo y ahora, con esta unificación de doctrina, los perjudicados podrán alegar que deberían haber sido considerados como personal fijo y que, por tanto, no podían ser cesados.

Según CGT, en el Ayuntamiento de Zaragoza podría haber hasta seis pruebas de acceso al empleo público que se verían afectadas por esta sentencia del Supremo, por lo que si los perjudicados denuncian el consistorio tendrá que decidir si anular los procesos, que ya han finalizado (y se han adjudicado las plazas), lo que se plantea poco probable, o si duplican las plazas y contratan de nuevo a las personas que fueron cesadas en su momento. Todo un lío jurídico que no viene a facilitar la tarea al equipo de PP y Cs, que últimamente está teniendo muchos problemas con la gestión del personal municipal.