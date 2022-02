Meliá Hotels International presenta su primer espacio de 'coworking', bajo el nombre de 'Out Of Office Zaragoza' que se inaugura hoy en el hotel INNSiDE by Meliá de la capital aragonesa. Con la experta colaboración de Grupo Init, grupo especializado en la puesta en marcha y desarrollo de iniciativas innovadoras que se encargará de la gestión de este espacio en Zaragoza, la hotelera apuesta por la innovación con un concepto de 'coworking' que va más allá de un simple espacio de trabajo y ofrece una agenda semanal de eventos y experiencias. El espacio presenta un concepto innovador en pleno centro de la ciudad, ofreciendo espacios de trabajo modernos y cómodos, con mobiliario funcional e inspirador para adaptarse a las necesidades del consumidor actual.

Asimismo cuenta con una zona de 'coworking' con 36 puestos de trabajo, salas modulables para reuniones o eventos con capacidad de hasta 90 personas además de diferentes espacios de uso común como una cocina y un foyer totalmente equipados y perfectos para el networking. Adicionalmente, se pone a disposición de los miembros del 'coworking' tres salas privadas del hotel INNSiDE by Meliá Zaragoza, disponibles tanto para los miembros del 'coworking', con condiciones preferentes, como para clientes externos que puedan necesitar un espacio para sus eventos.

La oferta se complementa con unos espacios únicos del hotel como el Rooftop con piscina o el restaurante operado por Lateral. Buscando la mayor flexibilidad, Out Of Office Zaragoza ofrece una amplia variedad de posibilidades, para trabajar y sociabilizar, con membresías de pago mensual que contemplan tanto el uso esporádico de las instalaciones como la opción de tener un puesto fijo.

Out Of Office: the work space escape

Con el impulso del teletrabajo, acelerado por los meses de pandemia, se ha dado un paso adelante hacia nuevos modelos de trabajo que demandan alternativas a las oficinas tradicionales. La tendencia por el trabajo híbrido o en remoto, el aumento de los nómadas digitales y el interés por espacios donde prima la flexibilidad, hacen de este un momento de gran potencial para los espacios de 'coworking', cuyo mercado espera crecer de manera global en los próximos años.

Como respuesta a ello y de la continua adaptación por parte de Meliá Hotels International de su producto hotelero a las nuevas necesidades, nace Out Of Office, su primera experiencia de 'coworking' que se estrena en el INNSiDE by Meliá Zaragoza. Un nuevo concepto que se suma a la transformación e innovación que está experimentando el sector hotelero, con hoteles que pasan de ser un alojamiento para convertirse en espacios vivos con una amplia oferta de experiencias también gastronómicas, de ocio o, como en este caso, de trabajo.

Con la colaboración e impulso del Grupo Init, que cuenta con una consolidada experiencia en estos ámbitos, el espacio cuenta con diferentes líneas de acción para el diseño y desarrollo de negocios. Una de las iniciativas del espacio ubicado en el hotel INNSiDE by Meliá Zaragoza es la creación de diferentes grupos de trabajo con los que potenciar la innovación y enriquecerse compartiendo el conocimiento: Diversity at Work, Impacto Sostenible, Cultura Agile y Moda Sostenible.

Además, también ofrecido por el Grupo Init, 'Out Of Office Zaragoza' dispone de un servicio de aceleración de proyectos. Reinventando el concepto del coworking, Out Of Office Zaragoza cuenta también con una oferta de ocio con yoga, conciertos, teatro, talleres, clases magistrales que incluyen cena y mucho más. Todo ello, con el objetivo de ofrecer una experiencia única que difiere del concepto de oficina tradicional y en la que se brinda la oportunidad de relacionarse y compartir experiencias con emprendedores y profesionales de diferentes ámbitos.