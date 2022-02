El carnaval regresa a Zaragoza tras un año de ausencia por la pandemia y las tiendas de disfraces de la capital aragonesa viven su particular agosto. La ciudad volverá a acoger su tradicional cabalgata este sábado desde las 18.00 y el carnaval infantil el domingo.

Los disfraces no son ajenos a las modas, por lo que no será difícil ver a personajes de La Casa de Papel, el Juego del Calamar y otras series y películas desfilar por el centro de la ciudad. Otros son más llamativos si cabe, como los de test de antígenos, que nos han acompañado en uno de los peores momentos de la pandemia y ahora lo harán también, aunque de otra manera bien distinta.

En Disfraces Teresa, que lleva 23 años en el número 26 de la calle José García Sánchez, en Delicias, se han vuelto a repetir algunas de las escenas típicas de todos los años por estas fechas. Es en la semana previa, y especialmente pasado el ecuador de la semana del carnaval, cuando la gente más se acerca a por los disfraces.

Este año, los clientes “están pidiendo de todo” y no pueden señalar “alguno en concreto que estén demandando más”. “El año pasado no hubo nada, sí que hay más movimiento, todo a última hora”, cuentan desde la tienda, que espera un pico de ventas al final de la semana, incluso “más que otros años”.

En la página web de la tienda Disfraces Bacanal, una de las más frecuentadas en estas fechas, que se encuentra en el número 6-12 de la Calle Manifestación, sí aparecen algunas de estas novedades, como la serie de Netflix Cobra Kai y los personajes de las películas de Marvel.

También el de teta de Rigoberta Bandini, que se ha popularizado tras el éxito de la cantante en su carrera hasta quedarse a las puertas de Eurovisión en el Benidorm Fest.

Los más pequeños, de superhéroes

En Aragonesa de Fiestas, que se encuentra en la calle Mayor, reconocen que el Juego del Calamar ha supuesto un auténtico “boom de las ventas” entre los jóvenes. Siguen sin fallar otros clásicos, sobre todo entre el público infantil, “como los superhéroes”.

Ha sido precisamente este segmento el que más disfraces ha comprado este carnaval, ya que desde los colegios se ha animado a conservar la tradición para que “los niños lo sigan descubriendo y lo disfruten”. “Espero que el carnaval infantil del domingo sea muy numeroso, al final está pensado para ellos”, cuenta el gerente de la tienda.

En el primer carnaval que se celebra desde la pandemia, no faltarán tampoco los médicos, aunque creen que no es algo puntual, sino que los disfraces de sanitarios siempre han sido “muy solicitados”. “Es algo casi tradicional", añaden. Aunque faltan las compras del final de la semana, reconocen que “no se han recuperado las ventas de una campaña normal”.