El Ayuntamiento de Zaragoza no cobrará un nuevo impuesto por acceder en coche al centro de la ciudad. La Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que aprobó ayer el Consejo de Ministros abre la puerta a que las ciudades puedan establecer una tasa para acceder a las zonas de bajas emisiones.

El área de Movilidad trabaja ya en esta propuesta que tendrá que entrar en vigor en 2023. La capital tiene la ventaja de que su calidad del aire es buena, aunque mejorable, y no sufre graves problemas de tráfico.

A la espera que definan cómo se implantará la zona de bajas emisiones y cuál será su perímetro (podría exceder del Casco Histórico), la norma estatal elaborada por el Ministerio de Transportes contempla nuevos impuestos que tiene como objetivo común reducir el uso del vehículo privado. Ciudades europeas como Londres y Oslo ya cobran a sus conductores por circular por las calles del centro de la ciudad, y otras españolas como Barcelona se han planteado crear este impuesto.

En Zaragoza esta opción está completamente descartada. La concejala de Movilidad, Natalia Chueca, explicó que esta medida tiene un «afán recaudatorio» que no comparten, por lo que no se plantean, en ningún caso, incluir un nuevo tributo en las ordenanzas futuras. Según Chueca, la fórmula para dejar el coche en casa a través de cargas fiscales no es el mejor método, sino que hay que trabajar en concienciar a la gente de que opte por desplazamientos más sostenibles. «Queremos que el vehículo deje de utilizarse por convicción, no por imposición o porque les estamos cobrando una tasa», añadió.

En parte ya sucede en la ciudad y la mitad ya se hacen andando, mientras que los viajes en coche representan el 24% de los totales. Este proceso de cambio en la movilidad urbana se inició antes de la pandemia, con el boom inicial de los patinetes que experimentó su pico tras el confinamiento en casa.

Ley de Cambio Climático obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones, que tendrá que estar definidas para 2023. La Unión Europea prevé financiar a los ayuntamientos que las impulse, siempre que adopten medidas de movilidad sostenible paralelas. En Zaragoza, entre otras, se va a convertir la flota de autobuses y ya solo se comprarán vehículos eléctricos.