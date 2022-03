En Zaragoza muchos piensan ya en la Cincomarzada. Va a ser la primera fiesta popular que acoja la ciudad desde la pandemia, una celebración que se recupera tras el parón obligado por el covid aunque con muchas excepciones. La primera y la más importante: su aforo. Todos aquellos que lo deseen podrán acercarse hasta este pulmón verde de la ciudad, aunque con prudencia. Además, no se podrá beber ni consumir salvo en las tres zonas habilitadas y reservadas con capacidad para 1.300 personas que deberán acceder por puntos concretos y cumplir con las medidas sanitarias.

Un recinto que se montará en dos explanadas ajardinadas que se encuentran junto al campo de fútbol y la cancha de baloncesto, donde se instalará el escenario. El resto del parque estará abierto y todos aquellos que lo deseen podrán acceder.

El alcalde, Jorge Azcón, ha apelado a la responsabilidad individual para evitar aglomeraciones y botellones tras la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en la Delegación del Gobierno en la que se han analizado las situaciones que pueden producirse y se ha empezado a trabajar en un plan de actuación para evitar encuentros masivos.

Habrá un dispositivo especial y conjunto entre la Policía Local y la Nacional adaptado a la situación y las peculiaridades de esta celebración,

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) han trabajando intensamente para recibir el visto bueno tanto del ayuntamiento como de Sanidad y recuperar así la fiesta más reivindicativa de la capital. Un encuentro que reunía a miles de personas cada 5 de marzo, por lo que no se descarta que se congreguen grupos de personas en el parque, con capacidad para unas 5.000 personas.

«A nadie se le puede prohibir que vaya al parque, pero no podrán consumir bebidas ni comer», ha recalcado el alcalde, que se ha mostrado «convencido» de que «los zaragozanos harán gala de la responsabilidad que han demostrado hasta ahora».

El primer edil ha recodado que no están permitidas las concentraciones multitudinarias y ha hecho un llamamiento para evitar que puedan producirse situaciones indeseadas dado que, recalcó, «no podemos bajar la guardia» porque no se ha superado la pandemia y sigue habiendo positivos.

Ahora solo falta que el tiempo acompañe y la lluvia no haga de las suyas porque las previsiones no son muy halagüeñas y hay probabilidad de tormenta. No sería la primera vez que se celebra una Cincomarzada pasada por agua.