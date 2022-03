La Policía Local de Zaragoza firmó el año pasado 4.773 multas dirigidas a usuarios de patinetes y bicicletas, un 48% más que en 2020. Si se compara con 2019, antes de la pandemia, el aumento es del 19%. Este incremento va en paralelo al boom que está experimentando la movilidad personal en la capital, sobre todo desde el inicio de la pandemia, cuando muchos viajeros del transporte público buscaron alternativas para desplazarse, como las dos ruedas o los patinetes eléctricos.

Estos últimos son los que más infracciones acumulan, hasta 2.869 frente a las 1.887 de las bicis. Hasta ahora sucedía lo contrario y en 2020 fueron más los ciclistas sancionados, 1.909 frente a los 1.317 patinetes. Por comparar con un año previo a la pandemia, en el 2019 la Policía Local impuso 2.140 multas a las dos ruedas, frente a las 1.855 de los patinetes.

Las más habituales tienen que ver con el hecho de llevar auriculares, utilizar el teléfono móvil o conducir por las aceras. Hay que tener en cuenta que los VMP están considerados como vehículos a todos los efectos y deben cumplir las normas de tráfico.

Ahora se suma otro motivo de sanción, y es que la Policía Local cada día intercepta más patinetes que han sido alterados para que tengan más potencia y corran más, pese a que la normativa no les permite superar los 25 kilómetros por hora. Aunque son casos anecdóticos, esta práctica está dejando de ser aislada y también afecta a las bicis, en las que se instalan sistemas de pedaleo asistido.

Siniestralidad

El hecho de limitar la velocidad de los patinetes eléctricos no es baladí por el alto porcentaje de usuarios que resultan lesionados en un accidente. Entre los usuarios de los patinetes sucede en el 80% de los siniestros, mientras que entre los ciclistas la cifra se reduce al 60%, al ser más fácil de controlar una bicicleta ante una circunstancia sobrevenida.

Por este motivo se recomienda el uso del casco, que a día de hoy sigue sin ser obligatorio, aunque no se descarta que acabe siéndolo. La Dirección General de Tráfico (DGT) decidió reducir la velocidad máxima con el objetivo de disminuir la siniestralidad y que los accidentes sean menos graves. Sobre todo, que no sean mortales. Es importante recordar que los usuarios de bicis y patinetes no van protegidos, y es la persona la que recibe el golpe.

La red ciclable solo se ampliará si llegan ayudas de los fondos europeos El Ayuntamiento de Zaragoza se ha propuesto ampliar la red de carriles bici en 20 kilómetros durante los próximos años. Un proyecto que solo se ejecutará si llegan los fondos europeos que ha solicitado. Desde Movilidad quieren ampliar el carril ciclable de Duquesa Villahermosa entre Vía Hispanidad y Juan Carlos I y entre Vía Universitas y Plaza Roma; el de Pedro III, entre Condes de Aragón e Isabel la Católica. También quieren conectarán los carriles bici ya existentes entre la plaza Europa y la avenida Ciudad de Soria; el de Cesáreo Alierta entre el camino de las Torres y la Z-30; el Pablo Ruiz Picasso en varios tramos; o el de Fray José Casanova, entre la avenida Soria y la avenida Navarra. Sin olvidar la conexión con los polígonos Malpica, El Portazgo, Cogullada y Mercazaragoza. En total suman más de 20 kilómetros y el coste total sería de 2,5 millones de euros. Zaragoza espera conseguir una subvención para pagar el 90% del total de la inversión, es decir, 2.250.000 euros.

Aún así, cada vez están implicados en más siniestros. El año pasado, los ciclistas y patinetes protagonizaron 352 accidentes, frente a los 271 de 2020, un 30% más. En 2019 fueron 300 (el peor año), mientras que en 2018 se contabilizaron 206, menos que en 2017, cuando hubo 282. La mayoría de los sucesos se producen por no respetar la preferencia del carril bici y por caídas circulando por la calzada.

También en este caso son los usuarios de los patinetes los peor parados. Durante 2021, protagonizaron 178 siniestros, frente a los 101 de 2020, un año en el que la cifra se redujo un 13%, como consecuencia de los meses de confinamiento. Los ciclistas estuvieron implicados en 174 incidentes, en tres más que en 2020, pero un 5% más que antes del covid (en 2019).

La movilidad personal y sostenible ha llegado para quedarse. Zaragoza presume de tener una extensa red cicliclable de 130 kilómetros además de un elevado número de ciclocarriles que el consistorio impulsó tras el confinamiento en casa para facilitar este tipo de desplazamientos.

Para tratar de evitar que la tasa de siniestros siga al alza, la Policía Local inició a finales de febrero una campaña especial de vigilancia de bicicletas y vehículos de movilidad personal para concienciar a sus usuarios.