El puente de la Cincomarzada (para los escolares, hasta ¡cuatro días! de fiesta consecutivos), no ha tenido secretos en cuanto a la cesta de la compra y tiendas en general se refiere. El fin de semana ha sido gemelo a cualquier otro, mientras que este lunes día 7 de marzo es festivo no comercial, es decir, que el Gobierno de Aragón no lo tiene señalado en el calendario para la apertura de grandes superficies.