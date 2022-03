El comité de huelga del servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza mantiene su propuesta de paros indefinidos que comenzarán este sábado, 19 de marzo. La noticia se conoció este miércoles cuando los representantes de la plantilla informaron de que no habían llegado a un acuerdo con el equipo de Gobierno de PP y Cs, que difundió previamente la última oferta realizada a los trabajadores.

Así, desde el consistorio informaron de que habían realizado una propuesta «dirigida a cubrir el histórico déficit de personal que arrastran desde hace mucho tiempo». Aseguraron que el plan de empleo presentado suponía «un gran esfuerzo» para las arcas municipales, que valoraron en un millón de euros. En concreto, ofrecieron 24 nuevas contrataciones.

Cabe señalar que este es el único motivo por el que el servicio va a hacer huelga. No piden mejoras salariales, sino un aumento de las contrataciones que permita «garantizar una buena atención» a los usuarios. Hasta ahora, dada la escasez de trabajadores, había centros deportivos e instalaciones que tenían que ser abiertas por personas ajenas al servicio o, incluso, que no se podían abrir por no haber nadie para hacerlo, según han explicado los sindicatos.

Desde PP y Cs afirmaron también que entienden al servicio de Instalaciones Deportivas «como un servicio esencial para la ciudadanía». Sin embargo, desde el comité de huelga afirman que «el compromiso a futuro» es lo que más distancia pone ahora entre las dos partes.

En un comunicado, los representantes de la plantilla aseguran que la oferta realizada no cubre todas las vacantes que se han ido creando en los últimos dos años, desde que PP y Cs se hicieron cargo del ayuntamiento, ni tampoco las que surgirán en el futuro debido a las jubilaciones.

Con todo, desde el comité aseguran que están dispuestos a negociar hasta el último minuto para evitar la huelga. Si sigue adelante, tendrá lugar todos los sábados y domingos, en turnos de mañana y tarde, en todos los equipamientos deportivos de la ciudad.