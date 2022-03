Casi el 80% de los habitantes de Zaragoza están expuestos a un nivel de ruido perjudicial para la salud. Concretamente, el porcentaje es del 79,2%, lo que, teniendo en cuenta los datos del último padrón municipal, supone que más de 534.000 zaragozanos sufren las consecuencias del sonido que provoca el tráfico rodado, que es en lo que se centra este estudio. Las cifras han sido extraídas de una investigación realizada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un centro impulsado por la Fundación La Caixa.

Asimismo, el estudio concreta también que el 14,3% de los ciudadanos que viven en Zaragoza sufren «un grado elevado de molestias por el ruido del tráfico», es decir, que están expuestos a un nivel todavía mayor que el resto de contaminación acústica.

El informe de ISGlobal recoge datos de un total de 749 ciudades europeas y la capital aragonesa se encuentra en un nivel medio comparada con el resto de las urbes españolas analizadas.

Así, Zaragoza es la tercera de las grandes ciudades españolas con un porcentaje menor de su población expuesta a un nivel de ruido por tráfico perjudicial. Solo obtienen mejores resultados, casualmente, en Madrid, donde el 43,8% de sus habitantes sufre este problema, y en Murcia, donde el porcentaje se queda en el 53%.

Las ciudades que más padecen el ruido del tráfico rodado son Bilbao (el 94,1% de sus ciudadanos están expuestos a niveles de ruido perjudiciales) y Málaga (90,6%).

18 muertes anuales podrían evitarse en Zaragoza

No obstante, el estudio recalca que los datos de las diferentes ciudades no son comparables entre sí, puesto que las fuentes que han consultado y las metodologías que usa cada una de las urbes no son las mismas, por lo que confrontar datos que han sido obtenidos de manera diferente podría dar lugar a error.

En el caso de Zaragoza, además, se indica que la calidad de los datos obtenidos es «baja», y es que la capital aragonesa no tiene un mapa actualizado del ruido. Precisamente, eso es algo que se está trabajando en estos momentos. El pasado 8 de marzo se reunieron por primera vez los grupos municipales para tratar de generar un consenso en torno a la nueva ordenanza municipal que deberá regular esta cuestión, si bien la norma se centrará más en el ruido que genera el ocio nocturno y las molestias que los bares provocan en algunas zonas de la ciudad.

Más allá de estas cuestiones, el estudio también indica el número de muertes evitables en cada ciudad si se rebajaran los niveles de ruido por debajo de lo que marca como no saludable la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Zaragoza, 18 fallecimientos anuales podrían prevenirse.

Según la OMS, lo recomendable es que el nivel de ruido medio registrado a lo largo de las 24 horas del día no sobrepase los 53 decibelios.

Estudios anteriores al realizado por ISGlobal han relacionado el ruido ambiental con una serie de efectos perjudiciales para la salud, como «alteraciones del sueño, molestias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, efectos adversos al nacer, deterioro cognitivo», así como problemas de salud mental. Y el tráfico rodado es la fuente principal de ruido ambiental, señala el estudio.

Así, la exposición prolongada al ruido del tráfico rodado puede provocar una reacción de estrés sostenido, que da lugar a la liberación de hormonas del estrés, al aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y a la vasoconstricción, lo que puede acabar dando lugar a enfermedades tales como la cardiopatía isquémica.

Los investigadores que han participado en este estudio calculan que cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud permitiría evitar más de 3.600 muertes cada año.