Confusión en las gasolineras de Zaragoza: "¿El descuento cómo se aplica?"

La pregunta del día en las gasolineras de Zaragoza y su entorno es la misma: ¿qué pasa con los 20 céntimos? Porque en los carteles de las estaciones de servicios los precios siguen por las nubes y muchos preguntan antes de repostar cómo se va a aplicar la bonificación. El descuento se hace, aunque de forma distinta en cada una, lo que está generando cierta confusión entre los conductores.

La mayoría han apurado sus depósitos esta semana para llenarlos hoy y aprovechar el descuento. “Me quedaban 40 kilómetros de autonomía”, decía José Caballé, que utiliza el coche a diario para trayectos cortos y tiene un viaje planeado hasta Murcia. “He esperado a hoy para poder ahorrarme un dinero porque los precios están prohibitivos”, explicaba después de revisar el ticket.

En la gasolinera de Bonárea, en Villanueva de Gállego, los mupis marcan a 1,67 el litro de Súper 95, pero en el surtidor aparece el coste con el descuento, es decir, a 1,47 euros el litro. “Echas gasolina con menos miedo”, dice jocoso Caballé, que considera muy acertada la decisión del Gobierno central que aplicar la bonificación a todos por igual. “Entiendo a los transportistas, pero los demás también trabajos e ir a la oficina sale por un pico”, añade.

En el siguiente surtidor Marian y Vanesa Conde miran la pantalla con detenimiento. “No sabemos qué tenemos que hacer ahora”, confiesa Marian, que todavía luce la ‘L’ de nobel en la parte trasera de su coche. “He evitado usar el coche estos días y como sabía que hoy aplicaban el descuento hemos venido a echar gasolina”, explica la joven, que admite que es la segunda gasolinera a la que va.

“He pasado por otra pero en el mupi he visto que el precio seguía muy alto y como pensaba que era el que me iban a cobrar, me he venido a esta que está más barato”, explica antes de conocer que el precio era todavía más bajo porque tienen que aplicarle la rebaja de los 20 céntimos.

El hecho de que en los carteles tenga que seguir apareciendo el precio real está generando gran confusión. Incluso algún que otro usuario decide darse la vuelta con cierta resignación.

Iván Aznar, transportista, ha llegado a eso de las 10.30 a la gasolinera de Villanueva con los deberes hechos. “Antes de venir he preguntado cómo se iba a aplicar el descuento, por si acaso”, dice. Llenar el depósito de su furgoneta, con una capacidad de 80 litros, le estaba costando 130 euros y en el último mes se dejado unos 1.000, cuando suele invertir 700. “La diferencia se nota, no es ninguna broma”.

Y para bromas no están los camioneros. Juan Fernández se ha dejado esta mañana la friolera de 450,14 euros llenando su camión en una gasolinera de Plaza. 250 litros a precio de oro. “Imagínate los que tienen capacidad para 800 o 900 litros”, explica mientras revisa su ticket. En su caso, Repsol no le ha aplicado descuento alguno.

“¿Será porque uso tarjeta de empresa y luego los descuento?”, se pregunta después de haberse llevado otro buen susto con el precio del AdBlue. “La semana pasada el litro rondaba los 65 o 75 céntimo y mira ahora, está a 1,44”, dice con cierto enfado.

En su caso siempre tiene que llevar el depósito lleno, “hasta arriba”, aunque admite que ayer lo estiró más de lo habitual. “Sabiendo que hoy me iba a ahorrar un dinero, prefería esperar, como todos”, afirma.

Javier Aragón hoy va a echar gasolina en los dos coches y la moto que tiene. “Hombre, claro que voy a aprovechar”, admite este vecino de La Muela que primero se había acercado hasta la estación de Family Energy, también en Plaza. “Estaba cerrada”, comenta. Y así es, es una de las tantas que no hay podido actualizar su software para poder hacer efectiva la bonificación.

“Tengo una moto de carretera y me gusta salir de ocio, pero llevo un mes sin utilizarla porque el fin de semana me salía a 50 euros. Los precios no están como para eso. Es que hasta el ocio nos lo restringen”, comenta antes de analizar de forma exhaustiva el ticket.

“Llenar el depósito me salía a 70,03 euros pero como me han aplicado el descuento de 20 céntimos más los 10 extra de Repsol, se me ha quedado en 57,21. No está mal”, explicaba.

E la estación de servicio low cost de Marques de la Cadena de Autonetoil, Juan Carlos tenía la respuesta aprendida. “Cuando pague se le aplicará la bonificación”. Y así una y otra vez.

En este caso, la parte correspondiente al descuento de 20 céntimos se suma a los litros de gasolina. Es decir, si uno echa 50 euros, la parte que genera por la bonificación, la recibe en especie, con más gasolina, como si hubiera pagado 56,97.