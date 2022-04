Zaragoza aumenta un 15% la cuantía de las ayudas por la subida del IPC

El Ayuntamiento de Zaragoza va a elevar la cuantía de las ayudas de urgente necesidad un 15% ante la constante y creciente subida de los precios. Una medida que se ha adoptado para «proteger» a las familias más vulnerables y adecuar la subvención al coste real de la vida.

La crisis sanitaria, la económica y ahora la invasión de Rusia ha disparado el IPC hasta el 10,7% en Aragón (último dato de marzo) agravando las situaciones de vulnerabilidad de demasiados hogares. Prueba de ello es el constante crecimiento del número de solicitudes que reciben los centros sociales del consistorio, sobre todo para poder afrontar los recibos de la luz y el gas o para hacer la compra. En los tres primeros meses del año hasta 7.085 familias han acudido a estos servicios.

Según el último balance del área de Acción Social, en marzo ya eran 12.333 las solicitudes de ayudas de urgencia que se habían registrado, de las que se han concedido un 92,35%, que han supuesto una inversión de 3,2 millones de euros con un importe medio de 288,07 euros por ayuda.

El concejal de Acción Social, Ángel Lorén, ha anunciado que se va a incrementar un 15% el importa máximo de las ayudas como respuesta al «aumento salvaje y desmesurado» de los precios, cuyos efectos se han notado en el número de ayudas requeridas. Afectará a todas las subvenciones, sin excepciones.

El pago de la luz

Las que más han crecido son las del pago de la luz, que en el primer trimestre del año se han incrementado hasta un 28% respecto al mismo periodo de 2021 y ya son 619 las concedidas (de las 685 requeridas), frente a las 505 de hace un año. La cuantía media es de 197,95 euros, que ahora se incrementará un 15%.

El precio de la luz se ha convertido en un quebradero de cabeza para la mayoría y muchas familias hacen malabares para encender sus estufas o utilizar ciertos electrodomésticos. Coincide que las que menos recursos tienes y se ven obligadas a acudir a las instituciones y entidades en busca de ayuda, residen en viviendas más antiguas, que no son eficientes energéticamente. También suelen tener unos electrodomésticos más antiguos y, por tanto, que consumen más.

Alimentación

Las de la alimentación siguen siendo las más demandadas y suponen el 67,69% del total, además de más de la mitad del importe concedido hasta ahora. A pesar de que se ha producido un ligero descenso del 2,3% respecto a 2021, son 8.281 las peticiones registradas en los centros públicos, de las que se han aprobado 8.051.

Estas son las que se gestionan más rápido porque se entiende «que requieren de una mayor celeridad en su trámite» por lo que, una vez que se resuelve la petición, la concesión se comunica tanto al beneficiario como a los proveedores para que los usuarios pueden hacer uso de la tarjeta en los supermercados.

El comedor escolar

También resulta llamativo que cada vez se piden más ayudas en los centros municipales para poder pagar el comedor escolar. El número se ha elevado hasta un 89,35%, hasta alcanzar en tan solo tres meses las 320 peticiones, de las que 295 han recibido el visto bueno. La cuantía, en este caso, es de 337,10 euros de media.

Los alquileres

Otra de las más solicitadas son las que están dirigidas al pago del alquiler, que en los tres primeros meses del año se han incrementando un 23,86% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar las 1.843. En este caso, también se aprecia un aumento del 14,20% en el número de ayudas concedidas (1.625), por un importe medio de 549,87 euros.

«La situación de los alquileres es absolutamente delirante», ha asegurado Lorén, que no descarta que el incremento sea mayor en los próximos meses. «Ahora se está notando el impacto de la inflación en los bolsillos, pero a medio plazos tendrá más consecuencias», ha añadido sin descartar la posibilidad de tener que dotar con más dinero la partida destinada a las ayudas de urgente necesidad, que alcanza los 15 millones. «Si no son suficientes se hará una modificación presupuestaria. Estoy seguro de que el alcalde, Jorge Azcón, no tendrán ningún problema», ha insistido.

Lorén ha recordado que «algunas formaciones» criticaron al Gobierno de PP-Cs por reservar una partida de 15 millones cuando el año pasado no se alcanzó la cifra. Una cantidad que no descartó que se supere.