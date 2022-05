El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha indicado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, tiene que ejercer como tal y "olvidarse" de ser el portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tras subrayar que se ha esforzado "mucho" porque las relaciones estuvieran guiadas por la lealtad institucional ha argumentado lo siguiente: "Si Lambán baja a hacer de portavoz de la oposición en el ayuntamiento, entonces las relaciones no solo no mejoran, sino que visualiza algo que creo no les beneficia a ellos, que es la pobre oposición de los socialistas".

Azcón ha añadido que si además Lambán viene a convertirse en jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza "evidencia un problema de la oposición que no va a solucionar si Lambán decide convertirse en líder de la oposición". De esta forma ha respondido a las críticas que este miércoles vertió Lambán en calidad de secretario general del PSOE-Aragón sobre el mandato de Azcón que tildó de "átono, carente de ideas y proyectos". Al respecto, Azcón ha añadido que el Gobierno de Aragón tiene que hacer "amplias reflexiones" porque tiene "serias deudas" con el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha recordado que hay edificios emblemáticos "olvidados" de hace décadas, como el Pabellón de Aragón o el de España en la Expo. El alcalde ha instado a Lambán a fijarse en el Ayuntamiento de Zaragoza que acomete proyectos pendientes de hace décadas y empezar a trabajar en edificios de su competencia y darles un uso, como a sendos pabellones "absolutamente olvidados por el Gobierno de Aragón" que es "muy, muy discutible" lo que está pasando con ambos pabellones. Azcón ha realizado estas declaraciones durante su visita al albergue municipal, donde ha anunciado el proyecto de reforma y ampliación que tendrá un coste de 4,5 millones de euros y podría empezar en 2023.