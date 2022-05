Una zaragozana dice adiós al bar de su familia tras 21 años: "Donde no llegaban mis padres estaban los clientes"

Despedirte de un negocio después de dos décadas es duro. Más si cabe si se trata de la hostelería y de un bar de barrio, punto de encuentro de la gente y que permite crear un vínculo con las familias de la zona más allá de lo económico.

Y sobre todo, veintiún años significan acumular recuerdos de todo tipo. Yaying Wu, para la que el bar NBA de Zaragoza, en la calle Escultor Félix Buñuel del barrio de San José, ha sido su casa, lo sabe de primera mano. Dormir siendo una niña esperando a que sus padres cerraran, pasar los años del colegio de la mano de los universitarios, que tomaban la cerveza de después de clase mientras la ayudaban con los deberes y hasta ser tratada por los clientes como una hija más.

Tras casi 21 años, hoy cerramos una etapa muy bonita de nuestras vidas. Gracias a todos los que nos habéis acompañado... Posted by BAR NBA on Monday, May 2, 2022

“El bar me ha privado de tantas cosas y me ha atado tanto, pero no puedo estar más agradecida de la persona que me ha hecho ser y de lo que he crecido a nivel profesional y personal. 21 años después, cerramos una etapa muy bonita. Gracias por acompañarnos en este camino. Nos vemos al otro lado de la barra para la próxima”, publicó esta joven a través de las redes.

Ahora se dedica al marketing en una empresa en Madrid, donde lleva cerca de un mes. Su marcha de la capital aragonesa es uno de los motivos que han llevado al traspaso del establecimiento. “Mi madre no ha podido seguir porque no cerrábamos nunca. Somos los que más años hemos estado abiertos y durante más tiempo”, reconoce en declaraciones a este diario, al ver que esta nueva experiencia ha supuesto un punto y aparte con el resto de su vida, ligada al bar, para lo bueno y lo malo.

Crecer con el negocio

Al negocio familiar se incorporó con 17 años, “justo antes de la selectividad”, ya que su padre cayó enfermo. De la mano de su madre continuaron con el alto ritmo de trabajo que caracteriza a la hostelería, pero esta nueva situación le afectó “en todos los ámbitos de su vida”, sobre todo en el aspecto académico en el social, haciéndola “privarse de muchas cosas por obligarse a trabajar” en un momento en el que los demás empezaban a vivir la vida universitaria. Así, se sacrificó “para poder compaginarlo todo”. También después con el máster, que no pudo hacer fuera de Zaragoza ni irse de Erasmus como le hubiera gustado “por ayudar a la familia”.

"No era un negocio de ponerte el café y adiós", resume Ying, como se refieren a ella algunos de los clientes en los comentarios de la publicación donde despide al bar. Ella se queda con los recuerdos y la gente "que la ha visto crecer" y a la inversa. Los mismos que conoció siendo universitarios "ahora son padres y se reúnen con sus amigos en fechas señaladas".

Con pena, dice, han entendido los motivos del traspaso: "Han vivido nuestras situaciones, la enfermedad de mi padre, a mí compaginando los estudios, a mi madre sacrificarse hasta que no le ha dado para mas".

Pese a lo "sacrificado" de todo este tiempo, quedan los recuerdos. "Al final, es lo que me han aportado los clientes, que han sido mi familia. Lo que no me daban mis padres me lo daban ellos, como si fuera una hija más. Es lo más bonito que me llevo", concluye.