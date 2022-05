Santisteve, alcalde de nuevo por un día: este viernes se cuelga su retrato oficial en el Ayuntamiento de Zaragoza

Hace ahora tres años que Pedro Santisteve dejó de ser alcalde de Zaragoza. Pero este viernes, 13 de mayo, el concejal de ZeC será de nuevo el centro de los focos en el ayuntamiento protagonizando un acto institucional en el que estará acompañado por el actual regidor, Jorge Azcón. Ocurrirá durante una jornada en la que se colgará en las paredes del salón de recepciones el cuadro oficial con el que se recordará el paso de Santisteve por la alcaldía de la ciudad. Su rostro lucirá, como el del resto de primeros ediles, por y para siempre en la casa consistorial.

La obra es todavía un secreto, pero se sabe que Santisteve la encargó al pintor Eduardo Laborda (Zaragoza, 1952), quien cuenta ahora la "ilusión" que le hizo recibir el encargo. "Le conocía desde hace años porque coincidíamos en el bar Bonanza, pero no habíamos hablado nunca de tú a tú. Cuando me llamó supuse que podría ser para lo que al final fue", cuenta el artista. "Me había elegido como retratista", recuerda.

El encargo tuvo lugar hace un año aproximadamente y el resultado se desvelará este viernes. Pero Laborda sí que desvela algunos detalles de la pintura: "Primero hicimos una sesión fotográfica y seleccioné tres imágenes en las que aparecía con diferentes actitudes. A mí me gustaba en la que daba una imagen más próxima, porque creo que él era muy cercano. Cuando era alcalde se le veía por la calle igual que antes de serlo. A su pareja le gustó la misma foto, por lo que elegimos esa. Más que como alcalde aparece retratado como ciudadano", narra Laborda.

La obra tiene además dos partes diferenciadas. Una está iluminada, en la que aparece el Mercado Central, como símbolo de la obra que marcó el mandato del exalcalde y como parte del legado de Santisteve. "Ese lado representa su imagen pública, mientras que la parte que está más en penumbra -en la que se puede ver la torre de San Pablo, el barrio donde siempre ha vivido el concejal de ZeC- representa su vida privada", explica el autor de la obra.

Durante el proceso de creación del retrato Santisteve visitó el taller de Laborda en "tres o cuatro ocasiones". "Al final lo mantive más en secreto para darle la sorpresa, pero creo que el resultado les ha gustado. Eso es lo que me ha dicho por lo menos", ríe el artista. "Creo que la obra sigue una línea novedosa que ya inició Jorge Gay con el retrato de Belloch, en el que la escena urbana cobra importancia. Antes, la mayoría de los alcaldes se retrataban en su despacho. Si continua esta tendencia el ayuntamiento tendrá no solo los rostros de sus alcaldes sino también una panorámica de toda la ciudad", narra.

Laborda lleva 50 años viviendo de la pintura, pero esta ha sido la primera vez que recibe un encargo de estas características. "Me considero un conocedor del retrato en sus varios géneros pero es el primer cuadro institucional que hago. Lo considero casi como un premio a mi trayectoria", afirma el artista.

Más allá de la revelación y el colgado del cuadro, Pedro Santisteve pronunciará un discurso durante el acto en el que defenderá su paso por la alcaldía de Zaragoza. Estará acompañado por miembros de la anterior Gobierno municipal y también se ha invitado a todos los conejales de la actual corporación. Asimismo asistirán los asesores, personal de comunicación y "amigos y amigas" de ZeC que acompañaron al exregidor en su paso por el despacho principal de la plaza del Pilar. Como detalle, al acto también se ha invitado por primera vez al personal de limpieza del ayuntamiento.