Azcón, sobre cómo financiar la nueva Romareda: "Creo que el Real Zaragoza tiene que participar"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha insistido este martes en que su fórmula para financiar la construcción de la nueva Romareda incluye al Real Zaragoza y a sus nuevos propietarios. El regidor lo ha explicado en un desayuno informativo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el que ha desgranado sus planes sobre el futuro campo. No obstante, ha insistido en que no impondrá su voluntad, sino que su apuesta es por el consenso.

Así, Azcón ha vuelto a referirse al modelo que se utilizó para construir el nuevo San Mamés, en Bilbao, como el predilecto para poder financiar el nuevo estadio zaragozano. Según ha explicado, debería crearse una sociedad mixta en la que participaran a partes iguales el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el club.

"Creo que el Real Zaragoza tiene que participar. El Real Zaragoza va a ser el principal usuario de ese campo de fútbol, aunque no el único", ha explicado el alcalde. Eso sí, Azcón ha descartado que una entidad financiera, como sí ocurre en el caso de San Mamés, participe en esta sociedad mixta. "Allí (en Bilbao) hay una caja de ahorros pero aquí por desgracia sabemos que no a haber una entidad financiera dentro de la sociedad", ha explicado.

Eso sí, "todos los propietarios debería participar en igualdad de condiciones" y sería la propia sociedad, ha explicado el alcalde, la que se endeudara para poder conseguir el dinero necesario para pagar el nuevo campo. Esa sería una de las patas, puesto que el resto del dinero vendría de aprovechamientos urbanísticos del municipio y otra parte del capital social que aporten, por igual, cada una de las administraciones y el club cuando se forme la sociedad que gestione la nueva Romareda. El campo, por tanto, no se pagará con cargo a los presupuestos del ayuntamiento.

Sobre la ubicación, Azcón ha vuelto a repetir que su emplazamiento favorito es el actual, pero que si hay otro lugar que suscita un mayor consenso no tendrá problema en cambiar de opinión. No obstante, el alcalde ha recordado que el PSOE y CHA ya propusieron que el estadio se quedara donde ya está, por lo que entiende que no debería ser un motivo de desacuerdo.

Apelando a ese consenso, el alcalde ha insistido en este desayuno informativo en que este tiene que ser el momento en el que se impulse, "tras 20 años de fracasos", la construcción de un nuevo campo. De lo contrario, Zaragoza podría quedarse fuera de la lista de sedes que acojan partidos del mundial de fútbol que España y Portugal aspiran a organizar en 2030. "Sería incomprensible que Zaragoza, la quinta ciudad de España, se quedara fuera", ha dicho.