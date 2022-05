Venture On The Road sigue su recorrido por las ciudades españolas en su quinta edición, celebrada en Zaragoza, para buscar las mejores startups en fase seed (dando sus primeros pasos).

Tras su última parada en Murcia, el roadshow se desplazó el pasado martes 17 de mayo hasta la capital aragonesa. En esta edición, el programa mantiene sus objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión ('dealflow') de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de presentar su proyecto ante inversores.

Los finalistas Bubbo : startup que ha creado una red social para que los usuarios puedan interactuar sobre el contenido audiovisual que ofrecen las plataformas de Vídeo bajo demanda ( VBD), a través de recomendaciones, valoraciones, opiniones, encuestas y mucho más.

Bud’s Bath : compañía que ha nacido para revolucionar el bienestar y cuidado canino. Con este objetivo, han creado un nuevo concepto de peluquería canina ofreciéndoles diversos servicios y centrándose en la tecnología para innovar en sus cuidados.

: Evorgy : startup que ha creado una plataforma SAAS para empresas de energías renovables donde integra en un mismo lugar los módulos de gestión interna y otros servicios personalizados

Nyxell : startup que ha desarrollado una plataforma para facilitar a los locales el proceso de venta de entradas y, como consecuencia de ello, hacerlo también para los clientes. Su aplicación funciona como una taquilla virtual en la que se pueden encontrar distintas entradas a eventos.

En esta ocasión, Venture on the Road Zaragoza contó con la colaboración de una amplísima representación del ecosistema emprendedor de Zaragoza gracias a Nodrizatech, Init Digital, CIEM y T-ZIR. La ganadora de esta edición en Venture on the Road Zaragoza ha sido Nyxell, que ya tiene un puesto asegurado en la final que se celebrará en el mes de junio en Madrid.

El ganador de la final del V Venture on the Road recibirá como premio asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a sus talleres y formaciones. Además, el ganador final de esta V edición será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta 25.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform + acceso a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses.