Ingenieros y arquitectos exhiben sus diferencias con La Romareda

El futuro del estadio de La Romareda sigue generando discrepancias. En este debate no hay posiciones intermedias y los colegios de profesionales han vuelto a demostrarlo. Mientras los ingenieros defienden que se construya un nuevo campo en su ubicación actual, los arquitectos son partidarios de trasladarlo al Parking Norte de la Expo.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado una nueva sesión del grupo de trabajo, también llamado «proceso de escucha», organizado por el área de Urbanismo para conocer la opinión de los agentes económicos, sociales, técnicos y vecinales sobre el nuevo estadio. Este jueves ha sido el turno de los colegios profesionales, que han puesto sobre la mesa muchas de las incógnitas que el Gobierno de PP-Cs no ha despejado y que, coincidieron, son esenciales para poder defender una posición con garantías.

«¿Se aprovechará el anillo ya existente de La Romareda? ¿Qué aforo va a tener el nuevo estadio? ¿Cómo va a ser su modelo de explotación? ¿Qué aprovechamientos residenciales se plantean para los suelos de La Romareda? ¿Existe la necesidad de descongestionar el entorno del hospital Miguel Servet?», ha preguntado Pablo de la Cal, del Colegio de Arquitectos, que ha defendido la opción de trasladar el campo al Parking Norte de la Expo, no sin antes decir que la más ventajosa habría sido la de llevarlo a San José para cerrar la orla este.

Desde el Colegio de Arquitectos defienden que la construcción del campo sería la mejor excusa para seguir «construyendo ciudad» a la vez que se «descongestionaría» una zona tan concurrida como la de La Romareda, colindante al hospital Miguel Servet de y con una alta densidad de viviendas.

Una futura ciudad del deporte sin competiciones de gran calado Durante el grupo de trabajo que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza se insistió en la oportunidad que se presenta con la construcción de un nuevo campo de fútbol para convertir a la capital en la ciudad del deporte. En este sentido, sin descartar esta posibilidad, desde el Colegio de Peritos e Ingenieros técnicos cuestionaron que Zaragoza esté preparada para esta función teniendo en cuenta que hace años que no pasa la vuelta ciclista por la ciudad, ni se celebra un torneo de tenis importante ni una competición de similares características y trascendencia internacional. También sobrevoló en el debate la Expo del Agua. «Tuvimos una Exposición internacional que ahora se nos está hundiendo», afirmaron desde el colegio de profesionales que abogaron por una financiación mixta con la que se pueda costear gran parte de la inversión con la explotación de l as propias instalaciones del futuro estadio de fútbol y, así, «no invertido a fondo perdido».

No opinan lo mismo desde el Colegio de Ingenieros. La vicedecana del Colegio Ingenieros caminos, canales y puertos, Pilar Fiteni, ha defendido las ventajas de la actual ubicación: se encuentra en la ciudad consolidada; se puede llegar andando y tiene buenas conexiones de transporte público, por lo que no precisa del uso del coche privado para llegar, lo que no es baladí tratándose de una ciudad que aspira a ser climáticamente neutra en 2030.

Además de por el sector comercial que se ha creado a su alrededor y «la vidilla» que se respira cada vez que se celebra un partido, Fiteni ha asegurado que el terreno del Parking Norte de la Expo presenta demasiados problemas al ser inestable y situarse junto al río, lo que dificultaría las obras de cimentación y elevaría su coste.

Desde el Colegio Ingenieros Industriales incidieron en la necesidad de que «el futuro diseño facilite la experiencia de ocio y la generación de ingresos propios». A favor de la ubicación actual, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que «el nuevo campo sea capaz de generar un retorno que permita pagar el estadio en 20 o 25 años», ha declarado Fernando Martínez, que ha insistido en que «no hay que pagarlo a fondo perdido, sino que hay que valorar qué capacidad de captación de ingresos tiene», reiteró, sin olvidar que el club debería implicarse directamente en su construcción.

Porque este tema ha vuelto a salir en las intervenciones. También la importancia de pensar en el nuevo campo como un icono de la ciudad, un polo de atracción turística (la que mueve el fútbol) y una oportunidad para albergar eventos de todo tipo, no solo partidos de fútbol.

Al margen de estas ideas comunes para todos, desde el Colegio de Peritos remarcaron que hay que aprovechar la remodelación «para crear un proyecto energéticamente ingenioso, con centrales fotovoltaicas y paredes que utilicen la energía cinética. Un estadio que se convierta en una fuente de energía renovable». «Tenemos que ser capaces de crear ciudades multifuncionales y sostenibles», insistió.

Desde el Colegio de Geógrafos, en cambio, apuestan por reubicar el coliseo en Valdespartera-Arcosur porque permitiría crear un espacio con capacidad para albergar una hipotética ciudad del deporte, con nuevos usos, y «hacer ciudad».

«Hay que ser ambiciosos y no podemos aspirar solo a competiciones deportivas, tiene que haber más eventos», ha apuntado Rafael Martínez, que ha manifestado que la construcción del nuevo campo le daría un «empujón» al barrio e incluso al polígono Plaza. Descartó hacerlo en el Parking Norte porque ya tiene asignados unos usos « y desaconsejamos utilizar espacios que ya están orientados a unos fines concretos».