Zaragoza Florece: con ganas de repetir

El festival Zaragoza Florece ha inaugurado este jueves su segunda edición con un acto al que asistieron numerosos representantes políticos del ayuntamiento de la capital aragonesa. El alcalde, Jorge Azcón, y la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, fueron los encargados de pronunciar los discursos que abrieron la jornada, después de lo cual la música ucraniana Olena Panasyuk interpretó una pieza al piano para homenajear y recordar a sus compatriotas en guerra.

Pero más allá de los actos oficiales, este jueves ha sido también una jornada de muchos preparativos y nervios para los floristas y los hosteleros que han desplegado sus puestos estos días en el paseo central del Parque Grande José Antonio Labordeta. Había repetidores que ya estuvieron en la primera edición del Zaragoza Florece, pero también novatos que probaban suerte por primera vez.

«Voy a ciegas, no sé que esperar. Nunca he vendido en mercadillo tampoco así que no tengo ni idea de cómo me irá. Lo que sea será», reía una florista, Lorena Torres, de Flores Torres. Ella era una de las que participa en este festival por primera vez. «Después del covid se están recuperando las ventas. Como la gente ha estado encerrada, parece que ahora está más animada a comprar flores», explicaba tras su puesto, especializado en adornos de flores secas y preservadas.

El Parque Grande es durante estos días una exposición en movimiento de lo mejor del sector de las flores. Hay puestos de venta pero también muestras artísticas, ejemplos de cómo decorar jardines, talleres...

Myriam Aznar, zaragozana, es una de las seis artistas que han compuesto las intervenciones florales que decoran estos días el parque. Pero también tiene una escuela y un puesto de venta. «La perspectiva es que venga más gente todavía que el año pasado y fomentar el consumo de plantas. En España solo compramos en momentos puntuales, pero en otros países como Holanda, Alemania y Francia es habitual comprar flores casi a diario. Hay que incentivar esa cultura», explicaba Aznar. Nada más abrir los puestos e inaugurarse el festival, los primeros visitantes se dejaron ver por el parque.

Los hosteleros tienen peor recuerdo

«Estamos con las mismas ganas o más. El año pasado fue muy bien y esperemos que este año sea por lo menos igual», decía otra vendedora, Sandra Arcusa, de la tienda El Jardín by Sandra Arcusa. Entre las curiosidades que vende, están las plantas de café, un artículo que sorprendió al propio alcalde. «También traigo plantas secas y preservadas, que se venden mucho», contaba.

Entre los hosteleros las expectativas eran más moderadas. «El año pasado fue nefasto. Con las restricciones y los aforos no fue bien. Pero este año todos hemos aprendido, ya no hay limitaciones, hay más experiencia y más organización. Esperemos que sea mucho mejor», pedía Carlos Gregorio de la foodtruck Longaneta.

«Estamos especializados en productos de longaniza de Graus, de Maella y Melsa. Todo lo hacemos con longaniza, hasta un falso tartar», explicaba el hostelero. Quien sabe si este año, teniendo en cuenta la fama adquirida este año gracias a Netflix por este alimento tan aragonés, hasta la mismísima Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, se pasa por el Zaragoza Florece. Hasta el próximo domingo tendrá tiempo para hacerlo.