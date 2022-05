¿Es Zaragoza una ciudad cara para los turistas?

Zaragoza, como es sabido, es una ciudad de paso. La capital aragonesa está recuperando poco a poco las cifras de turismo que se daban antes de la pandemia, pero hay una cosa que no cambia. Los que eligen a la ciudad para pasar unos días no permanecen mucho tiempo: hasta el 73% pernocta entre una y dos noches, pero no más. Quizás por esto los que llegan hasta aquí no se preocupan mucho por el coste que tiene para sus bolsillos, o por lo menos eso es lo que se deduce de las respuestas de los visitantes.

¿Es Zaragoza una ciudad cara? «No me lo ha parecido especialmente, aunque como solo íbamos a estar una noche tampoco hemos mirado mucho los precios. El hotel está bien, no nos ha parecido caro. Y la comida igual. No teníamos muchas expectativas sobre los precios, pero no nos ha parecido caro. Tampoco barato», explicaba, mapa en mano y con la cabeza cubierta por un sombrero de paja, una turista belga de nombre indescifrable. La mujer, que antes de ser preguntada iba a proceder a hacer una foto al Pilar desde la calle Alfonso, sí que explicaba sin embargo que le había sorprendido la ciudad. «No sabía nada sobre Zaragoza. Vamos de Madrid a Barcelona y un amigo de mi marido nos dijo que paráramos. Está muy bien», decía. Y desde Barcelona venían otros dos turistas, esta vez de origen alemán: Stephan y Helena. Y, según explicaban, a ambos sí que les había parecido cara la capital aragonesa: «El hotel nos ha costado más caro aquí que en Barcelona y Tossa de Mar». Sobre la comida y la bebida, los precios les han parecido similares con respecto a los de las dos ciudades catalanas. Pero en comparación con su país, Alemania, sorprendentemente les ha parecido más caro. «Aquí te dan menos comida por el mismo precio o incluso más caro», recriminaban ambos. Eso sí, las tapas les han resultado más baratas aquí que en la Ciudad Condal. Eso piensan los turistas extranjeros, que representan aproximadamente el 30% del total de visitantes. Los españoles que llegan hasta Zaragoza, sin embargo (y como es lógico), sí que tienen más perspectiva. «Somos de Pamplona y hemos venido de despedida de soltera. Y, la verdad, hemos venido porque no está lejos y porque es más barata que Madrid y Barcelona. Luego nos estamos dejando un pastizal igual, porque tampoco es una ciudad barata, es normal. Y claro, tampoco estamos mirando mucho la cartera. Pero bueno», decía Maite, una de las escoltas de la novia. Según las estadísticas, cada visitante se deja de media en Zaragoza 130 euros al día, de los que 36,87 € son para el alojamiento y 27,47 para restaurantes.