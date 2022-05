Cristina, de 32 años, fue asesinada este lunes por la noche en Zaragoza. El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policia de Aragón todavía desconoce el grado de relación con el autor de su muerte violenta, más allá de su vecindad. Lo que no sabía la víctima es que Adil L., el hombre marroquí de 45 años que vivía en la puerta de a lado y que ayer la mató fue condenado por otro crimen en Madrid cometido en 2001 y que estaba en busca y captura, según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

El homicidio tuvo lugar ayer sobre las 21.55 horas en la calle Alegría número 8, en el zaragozano barrio de San José. Los gritos fueron los que alarmó al vecindario que llamó a la sala del 091 de la Policía Nacional.

El hombre se encuentra detenido e ingresado en Traumatología del hospital Miguel Servet de Zaragoza a la espera de prestar declaración por estos hechos. El levantamiento del cadáver se produjo sobre las 01.00 horas, momento que la Hermandad de la Sangre de Cristo hizo el traslado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcfa) para realizarle la pertinente autopsia. E

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tiene abiertas todas las hipótesis y trata de analizar si ambos tenían algún tipo de relación sentimental. De ello dependerá, tal y como marca la ley, que el caso pueda circunscribirse en la violencia de género.

De confirmarse que es un asesinato de violencia machista serían ya cinco mujeres las asesinadas en los últimos nueve días.

"Oímos que decía: 'Me siento culpable, me siento culpable'"

Belén, una joven vecina del edificio contiguo fue una de los testigos. Señaló que empezó a escuchar gritos y se asomó a la ventana, pudiendo oír a la Policía Nacional diciéndole: "Tira el cuchillo, tira el cuchillo".

También destacó que él decía: "Me siento culpable, me siento culpable" y "Que me estoy muriendo, que me estoy muriendo" mientras se tocaba el abdomen vendado.

Otra vecina, Mayte, admitió que no puede dar grandes detalles porque no estaba en ese momento, si bien explicó que entre el hombre y la mujer había buen trato como vecinos. Lo supone porque hubo unas obras en la comunidad y ella le dio las llaves de su casa para que fueran los operarios a su domicilio porque ella trabajaba de mañanas.

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano, calificó este asesinato de feminicidio, si bien consideró que es pronto para saber "qué clase de feminicidio es", es decir, si hay vinculación personal entre ambos.

Las condolencias y los mensajes de repulsa también llegaron desde el presidente del Gobierno de Aragón y el alcalde de Zaragoza, Javier Lambán y Jorge Azcón, respectivamente.

Consternado por el asesinato de una de nuestras vecinas en el barrio de San José. Mi repulsa y condena ante semejante acto de violencia y barbarie. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) 31 de mayo de 2022

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia