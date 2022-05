La calle Predicadores de Zaragoza, ya casi terminada, comienza a lucir sus atractivos

Las obras en la calle Predicadores encaran su recta final después de los retrasos vividos en los últimos meses a causa del desabastecimiento de algunos materiales y por una reorganización de los trabajos para minimizar las afecciones. Las máquinas entraron a picar en octubre y, en un primer momento, se dijo que en abril estaría todo terminado. La previsión ahora es que la nueva vía se abra al tráfico completamente durante la primera quincena de julio. Y la reforma ya está atrayendo el interés de algunos comerciantes.

Los trabajos se centran ahora en el tramo final de Predicadores, en la zona que va desde la calle Postigo del Ebro hasta la plaza de Santo Domingo. El resto del trazado ya está terminado a falta de algunos detalles, como el mobiliario, aunque los árboles sí que se han plantado ya.

Además de la desaparición de los adoquines de la calzada, convertida ahora en una vía pacificada y sinuosa con la velocidad limitada a 10 kilómetros por hora, es precisamente la vegetación lo que marca la diferencia con respecto a la imagen que tenía antes la calle. Los han plantado con las hojas de color verde y rojo oscuro de forma alterna, lo que estéticamente embellece el entorno.

Pero para llegar hasta este punto, los vecinos y comerciantes de la zona han tenido que sufrir meses de obras que no todos han podido aguantar. Desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos), confirman que algunas tiendas han bajado la persiana definitivamente a causa de la reforma. «En la situación en la que está el comercio hoy en día hay gente que no ha podido resistir», lamenta Vicente Gracia, secretario general de la organización que, por otro lado, alaba la reforma de la calle.

«Este tipo de renovaciones integrales siempre favorecen al comercio y hacen que las calles ganen atractivo para la implantación de nuevos negocios», explica Gracia. Con la prevista actuación en la calle Manifestación, además, se establecería un eje comercial «muy interesante» en lo que fue el decumano de la ciudad romana: calle Mayor, Espoz y Mina, Manifestación y Predicadores.

A pie de calle, los comerciantes están satisfechos con el resultado. «Ya hay dos tiendas nuevas que van a abrir», cuenta Sheila, del bar La Piparra. «Está quedando muy bonito, aunque tiene sus pegas que ya irán saliendo. Como las aceras son más anchas, yo ahora puedo poner terraza, pero me da miedo porque los coches, al no haber separación, se suben a la acera. El cartel del bar ya se me lo han llevado por delante. Nadie va a 10 kilómetros por hora. Tendrían que poner bolardos», afirma la hostelera.

«Han sido meses complicados. Tenemos muchos clientes de la ONCE y como iban cambiando los recorridos para los peatones, para ellos ha sido difícil», señala Sheila sobre las molestias provocadas por las obras.

En el Horno Pasquier, a mitad de Predicadores, trabaja Esther Ulzurrun. «A ver si acaban ya. Las apuestas de los vecinos es que terminarán a final de junio», ríe la panadera. «Pero la verdad es que está quedando bien. Y, personalmente, yo creía que lo íbamos a notar más en cuanto a ventas, pero no. Aunque ahora ya sí pasa mucha más gente. Y lo de que hayan quitado los adoquines se nota un montón. Los vecinos ya no se quejan del ruido», explica Ulzurrun.

La tienda Amores Perros, ya cerca del Mercado Central, abrió sus puertas poco antes de que comenzarán las obras. «Está pasando mucha gente y la calle está muy bonita», cuenta su propietaria Leticia Marcuello. Eso sí, un día los operarios le dejaron unas vallas en la puerta de su local y tuvo que retirarlas para poder entrar. «Ese día sí que...», recuerda.

Uno de los defectos que ya han detectado los comerciantes es que los parterres, al estar al mismo nivel que el suelo y sin vallas, «no van a durar nada». «Algún coche ya los ha pisado», cuentan. Y los perros escarban en la tierra. La colaboración vecinal será necesaria para hacer un buen uso de los espacios verdes.