Los trabajadores de la Casa Amparo «no dan abasto» tras detectarse un brote de covid

Un brote de covid detectado en la Casa Amparo está complicando el día a día de esta residencia de mayores, que depende del Ayuntamiento de Zaragoza. El escaso número de personal, según denuncian los propios trabajadores y algunos sindicatos, sumado al trabajo extra derivado de la situación actual, está llevando «al límite» las capacidades de este equipamiento. Y los empleados dicen estar ya «muy cansados». «No damos abasto», afirman.

En estos momentos habría ya en torno a una veintena de ancianos contagiados tras detectarse ayer mismo tres nuevos positivos. Los mayores, eso sí, «están bien por lo general», señalan fuentes de la residencia. Solo uno ha tenido que ser trasladado al hospital, pero el problema es que los empleados no pueden hacer frente, si no hay refuerzos, al trabajo extra que supone aislar a los enfermos y protegerse con equipos de protección individual para atenderles.

«Cada uno que da positivo hay que llevarlo a una nueva habitación y trasladar con cuidado todos sus enseres. Y cuando requieren atención nos tenemos que vestir para entrar en las habitaciones. Todo eso supone que nuestra carga de trabajo se multiplique por diez», afirman fuentes internas de esta residencia. Y el problema ya no es el brote de covid detectado, sino la «falta de recursos» para poder atenderlo. Porque también hay trabajadores que se han contagiado y que tienen que permanecer en cuarentena, por lo que no pueden acudir a sus puestos, y porque hasta el momento el ayuntamiento no ha provisto ningún refuerzo para la plantilla ante la situación que se está viviendo.

Trabajando bajo mínimos

El fin de semana se vivió el momento más complicado. Como mínimo, según las reglas de funcionamiento de la Casa Amparo, todos los días de la semana, incluidos los sábados y los domingos, tiene que haber 9 personas por las mañanas, 5 por las tardes y 2 por la noche. Pero este fin de semana estuvieron solo siete «y de casualidad».

«Normalmente ya supone un sobreesfuerzo trabajar siempre en mínimos, así que imagínate ahora cuando estamos menos de los que tendríamos que estar. Los residentes son personas, no son papeles que se puedan acumular y cogerlos cuando vuelvan los trabajadores que faltan. Los mayores necesitan atención todos los días y a todas horas», lamentan fuentes de la plantilla.

Así, tanto algunos sindicatos como los propios empleados critican la falta de previsión y que no haya un plan de contingencia ante este tipo de situaciones. «Seguimos en pandemia. Los trabajadores de las residencias no podemos ir a trabajar hasta que demos negativo, por lo que tendrían que haber previsto algo», denuncian. Para el verano temen que no haya nuevas contrataciones temporales, lo que dificultaría la atención de los mayores en los periodos vacacionales.