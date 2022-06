El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha confiado en que los nuevos propietarios del Real Zaragoza serán "otra voz más" que se sume a la "necesidad de que la construcción del nuevo campo de fútbol vaya a quedarse donde está, en el emplazamiento de la actual Romareda".

Azcón ha estimado que esta será la opinión que traslade el director general del club cuando este jueves comparezca en el proceso de escucha sobre el nuevo estadio de la ciudad.

Ha recordado que el nuevo presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas Santos, le dijo que serían "muy respetuosos con la decisión de la ciudad y de la sociedad". Por ello, Azcón ha dicho estar convencido de que lo que le dijo el presidente del club "será esencialmente lo que el director general diga cando vaya al ayuntamiento" este jueves.

Ha considerado Azcón que es bueno ir paso a paso y escuchar al Real Zaragoza, que es el único pendiente de intervenir y su opinión "será muy determinante". El alcalde ha apuntado que confía en que la opinión que exprese en público el Real Zaragoza vaya a ser plenamente coincidente con la que el presidente del Real Zaragoza le expresó en la visita al Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha trasladado su convencimiento de que el Real Zaragoza ha estado "muy atento" al proceso de escucha y participación que se realiza en el consistorio zaragozano en el que se han oído "prácticamente todas las voces con opinión autorizada y que pueden aportar al proceso de elección del ayuntamiento".

El regidor ha defendido así no trasladar el campo de fútbol de sitio. Y además de ser su opción favorita, como ha declarado ya en más ocasiones, es también la de la mayoría de agentes que han participado en el proceso de escucha realizado para elegir la ubicación del futuro estadio.

No obstante, desde el equipo de PP y Cs no han descartado tajantemente el resto de ubicaciones en estudio, pero siempre han mostrado sus preferencias por La Romareda. Así, el alcalde, con sus declaraciones en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, ha metido presión al resto de grupos políticos municipales, en especial al PSOE, que todavía no se ha pronunciado sobre el emplazamiento que prefieren, si bien la decisión tendrá que tomarse este año haya o no haya consenso si Zaragoza quiere optar a ser sede en el Mundial de 2030 que España y Portugal aspiran a organizar