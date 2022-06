1.626 hosteleros han pedido las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza

El plazo para subsanar las solicitudes presentadas para optar a las ayudas a la hostelería lanzadas por el Ayuntamiento de Zaragoza acaba hoy mismo, 8 de junio. Hasta el pasado 13 de mayo, día en el que se fijó la fecha límite para aportar toda la documentación, el consistorio había recibido 1.713 peticiones, si bien se descartaron casi un centenar puesto que había algunas que estaban repetidas.

Así, finalmente, ha habido 1.626 solicitudes de ayudas, aunque muchas de ellas presentaban errores que los empresarios han tenido que subsanar. Han tenido de plazo hasta el día de hoy y no han sido pocas las peticiones que han requerido alguna corrección.

En total han sido 960 solicitudes de las que el ayuntamiento ha demandado algún tipo de aclaración. Y los problemas detectados han sido dos en su mayoría: negocios que no estaban al corriente de pagos con la administración, lo que no les permitiría acceder a una subvención pública hasta que no salden su deuda; y empresas que ya no constan en el registro del Impuesto de Actividades Económicas, lo que significa que son bares o restaurantes que ya han cerrado. Estos tampoco podrán optar a las ayudas municipales impulsadas por el área de Economía que encabeza Carmen Herrarte (Cs).

El pago, antes de septiembre

A pesar del gran número de peticiones de ayuda que han requerido de alguna aclaración, el consistorio mantiene los plazos previstos para efectuar sus pagos. La idea es que para septiembre se hayan ingresado ya todas las cantidades, que oscilarán entre los 600 y los 40.000 euros.

El consistorio había previsto que hubiera en torno a 2.000 solicitudes, aunque al final han sido algunas menos a la espera de conocer cuántas empresas son capaces de subsanar los errores que contenían sus documentos.

Las compensaciones van destinadas a los bares, restaurantes y hoteles que desarrollan su actividad en la capital aragonesa y que en 2020, el año del inicio de la pandemia, vieron como disminuyeron sus ingresos por encima de un 20% con respecto a 2019.

En total, el ayuntamiento va a repartir 3,4 millones de euros entre los hosteleros que cumplan con las condiciones recogidas en las bases. El dinero procede del remanente del presupuesto del año anterior y si sobra alguna cantidad se prorrateará y repartirá entre todos los beneficiarios.

El Ayuntamiento de Zaragoza cierra así un capítulo, el de las ayudas a la hostelería, que le enfrentó con el Gobierno de Aragón y con la consejería de Industria que dirige el vicepresidente Arturo Aliaga.

Según el consistorio, la DGA le dejó fuera del paquete de ayudas que se consignó el año pasado y según el Ejecutivo aragonés fue Zaragoza la que no quiso participar. Por ello, el ayuntamiento diseñó este año sus propias ayudas, cuyas bases las redactaron las asociaciones de hosteleros.