Azcón destaca que el Salón de Empleo de Zaragoza "conecta" la demanda y la oferta laboral

El foro de empleo de este año ha empezado con “mucha fuerza”, en palabras de Carmen Herrarte, consejera de Economía, Innovación y Empleo del consistorio zaragozano, que ha inaugurado el Salón de Empleo 2022 en el Auditorio de la capital aragonesa, en compañía del alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, quien ha destacado la importancia de esta iniciativa para "conectar" a quienes buscan y a quienes ofrecen trabajo.

“Se ha doblado el número de empresas que participan, casi medio centenar, que buscan talento en Zaragoza”, ha explicado. “Es un mar de oportunidades”, ha subrayado, haciendo referencia a que al salón de empleo concurren numerosas empresas, hasta un total de 48, de todos los sectores y todos los tamaños”.

La feria del empleo, ha señalado, consiguió el año pasado, “pese a todas las dificultades”, que más de 550 personas encontraran trabajo.

Un mercado laboral dinámico

Herrarte subraya que “no es lo mismo el contacto online que el contacto directo con las empresas”. “Lo más importante que podemos hacer en mi consejería es que las personas encuentren un empleo para que sean económicamente independientes y por lo tanto más libres”, ha afirmado.

“Hay sectores que necesitan trabajadores y no los encuentran, como la hostelería , la construcción, la logística y algunas telcos”, ha indicado Carmen Herrarte.

Jorge Azcón ha manifestado que la característica principal del salón de empleo que se celebra en el Auditorio es que el ayuntamiento de la ciudad ha buscado empresas que ofrecen empleo, tanto de la ciudad como nacionales e internacionales.

“Todas las empresas que participan están dispuestas a contratar talento y a generar nuevos contratos”, ha declarado. “Los salones de empleo que organiza Zaragoza Dinámica funcionan especialmente bien para unir la demanda de empleo con muchas empresas que necesitan recursos humanos para seguir creciendo y generando riqueza”, ha añadido.

Azcón ha citado empresas que se han afincado en Zaragoza y que han generado empleo, al igual que las políticas de ayuda al pequeño comercio, un contexto en el que ha incluido iniciativas como el salón de empleo. “Lo importante es poner en contacto a quien quiere contratar con quien quiere insertarse en el mercado de trabajo”, ha concluido.

Todo tipo de perfiles

"Este tipo de foros permite poner en contacto a personas con cualquier perfil con empresas de las que quizá no había oído hablar antes", ha explicado Tania Reitelbach, de Kuik y BTV.

En Kuik y BTV, ha continuado, se realiza un "perfil exprés" del candidato, una labor que va más allá de la mera recogida de currículos. "No hay límite de edad ni de experiencia ni de especialización", ha asegurado Reitelbach. "Se trata de buscar perfile amplios, desde alguien que acaba de terminar el Bachillerato a alguien que tiene 60 años", ha precisado.

Grígor, que es armenio y vive en Zaragoza desde hace cuatro años, se ha acercado a una empresa que busca personas dispuestas a trabajar en los Países Bajos, en concreto en el puerto de Rotterdam, el más activo de Europa.

Reparar barcos en Holanda

"Yo viví siete años en Holanda y me he acercado a ver qué clase de trabajo ofrecen", ha afirmado. "Me han comentado que se trata de reparar y mantener barcos y es algo que me interesa, en concreto lo relacionado con la soldadura", ha agregado.

Fabián Navarrete, de DB Work, la empresa que busca trabajadores para Holanda, ha indicado que su oferta se centra en la contratación de ayudantes que trabajen con oficiales de primera y que se manejen bien en inglés. "En España, a partir de 50 años, no se contrata, a diferencia de lo que ocurre en los Países Bajos", ha manifestado.

El perfil es el de una persona con 35 o 40 años que sepa hablar inglés y que recibirá un cursillo. Su trabajo será el de ayudante y ha de contar con cierta experiencia, que aumentará en contacto con el oficial de su rama.

"Puede ser un oficial o peón de oficios como electricista, soldador o fontanero, de cualquier oficio requerido por las empresas", ha informado Navarrete.