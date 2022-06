Pintura en el suelo y bancos modulares: El «urbanismo táctico» llega a Zaragoza para potenciar los paseos comerciales

El plan local de comercio de Zaragoza contempla en total 52 actuaciones que se basan en dos pilares fundamentales: la digitalización de los negocios y el embellecimiento de los ejes comerciales, que pasarán a ser «paseos comerciales». «Lo que se pretende es regenerar el comercio local regenerando la ciudad. Crear espacios atractivos para atraer al público», explican desde Idom, la empresa de ingeniería y arquitectura que se ha encargado de poner sobre el papel las ideas salidas del ayuntamiento.

A lo largo de la ciudad se han localizado 12 zonas o ejes comerciales, «que ya funcionan» en los que se va a actuar en los próximos años para que funcionen como un «vector de crecimiento» para todos los comercios de la ciudad. Pero para empezar se han diseñado ya las remodelaciones de dos espacios concretos: la calle Delicias y el Casco Histórico.

En estos lugares se va a emplear el urbanismo táctico, que supone actuar con «medidas reversibles, rápidas de ejecutar y baratas» que se prueban y, en caso de que funcionen, se pueden convertir en permanentes a través ya de obras y actuaciones de más calado, como la renovación de las aceras o la pacificación del tráfico elevando las calzadas a cota cero.

Esto supone, por ejemplo, la colocación de bancos, mobiliario urbano, cartelería, maceteros y el pintado del suelo para mejorar la escena urbana. Esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Barcelona para quitar espacio a los coches y ensanchar las aceras. Sin levantar pavimento ni gastar cemento, la pintura consigue resignificar los espacios y embellecerlos.

Así, como experiencias piloto para ver qué tal funciona este tipo de intervenciones en Zaragoza, se van a utilizar la calle Delicias y la llamada Zaragoza Esencial, en el Casco Histórico. En esta zona se actuará en Don Jaime I, y los ejes que conforman las calles San Jorge, Méndez Núñez y Torre Nueva, y Mayor, Espoz y Mina y Manifestación.

En estos entornos se van a colocar bancos que se han diseñado explícitamente para respetar y acompañar el espacio en el que se van a colocar, pero no irán anclados al suelo. Se colocará cartelería que informará sobre los atractivos culturales y los servicios disponibles en la zona y también se está trabajando con los negocios de hostelería para conseguir que las sillas y mesas de los veladores sean todas iguales o del mismo estilo para homogeneizar y mejorar la escena de estas calles. En la calle Delicias, además, se pretende colocar unos toldos triangulares para protegerse del sol y se pintarán zonas del suelo en colores de tonos salmón y rosa, a juego con las aceras de la zona.

En el Casco Histórico, por su parte, los colores escogidos para esta mano de pintura son los marrones y el siena, que recuerdan a los ladrillos de los palacios del centro de la ciudad.

Antes de diseñar los elementos que se van a colocar, Idom ha estado estudiando «la idiosincrasia» de los barrios en los que se va a actuar para, precisamente, poner en valor la identidad de cada calle. Han querido captar «la singularidad y el sabor» de cada zona, buscando los elementos «más significativos» de cada barrio. Cada paseo comercial tendrá así su propia marca e imagen distinguida, con la misión de que la gente se acuerde y piense en estos espacios cada vez que tenga que irse de compras.

Todas las actuaciones que se realizarán no irán ancladas al suelo. Se busca estudiar el impacto de estos elementos embellecedores y, a posteriori, se estudiará si han crecido los niveles de facturación de los comercios. En caso de que sea así, se plantearán soluciones de carácter más permanente que ya implicarían obras de más larga duración para, por ejemplo, pacificar calles o ensanchar aceras, aunque no se plantea de momento ninguna peatonalización.

Todavía no hay fecha para la colocación y el pintado de las calles, pero el proceso será rápido una vez comience, puesto que al no requerir obras apenas se tardará un par de meses en acometer todas las mejoras. En estos momentos, Idom está incorporando en el plan director las propuestas y mejoras realizadas por las 12 juntas de distrito en las que se crearán paseos comerciales. Y también se está trabajando con los servicios municipales para coordinar y validar todas las actuaciones. Delicias y el Casco serán las primeras, pero después vendrán Casablanca, San José, Las Fuentes, el Actur, Universidad, Damas, Torrero, El Arrabal y otras zonas. Hasta 12 en total.

Unos datos que alarman

Los datos no engañan y los números, desde el año 2009 hasta el pasado 2021, dibujan una tendencia muy preocupante para el comercio en Zaragoza. A lo largo de ese periodo de tiempo, 12 años, en la capital aragonesa ha pasado de haber 8.494 comercios a 6.170: un 27,36%_menos. Se han perdido 2.324 negocios, sin contar con negocios de restauración, a lo que hay que sumarle además, para tener una aproximación de locales vacíos, el número de oficinas cerradas y otros negocios del sector servicios que también han cerrado. El censo de comercios prepandemia sumaba ya solo 6.242 comercios cuando el covid no había llegado aún, por lo que no se puede decir que el virus haya sido el culpable de muchos de los establecimientos que hoy vemos cerrados. El descenso es continuo a lo largo de los últimos años con o sin mascarillas.