El aumento salarial sigue siendo el principal problema para zanjar la huelga del bus de Zaragoza

La empresa del bus, Avanza Zaragoza, y los representantes sindicales llevaban desde abril sin reunirse, así que, aunque el encuentro de este miércoles ha acabado sin avances, ya es de por sí un éxito que se sentarán en la mesa de negociación y que hayan acordado seguir las conversaciones el próximo lunes para tratar de zanjar la huelga del bus.

Las posturas se mantienen muy alejadas y el incremento salarial sigue siendo el principal problema. La plantilla pide más y la dirección dice que no es posible, que la masa salarial ya es muy elevada. Aún así, la empresa se ha presentado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con una nueva oferta que mejora en 1 punto a la anterior. Según explican desde Avanza, «supone un notable esfuerzo destinado a tratar de cerrar un acuerdo» elevando al 3% la subida salarial en 2022 y al 7,5% la cláusula de revisión a final de convenio.

Para los representantes sindicales, que llevan ya 103 días de paros reales, no es suficiente. «Los trabajadores no tenemos mucho margen en el tema económico. Nuestra propuesta de 9,7% mas pluses a partir del salario base es bastante ajustada y no da para recortar más teniendo en cuenta los IPC que se prevén», explican desde el sindicato Sattra, el mayoritario del comité de empresa, que considera que debe ser la empresa la que haga un «esfuerzo económico» para poder acabar con la huelga del bus más larga de la historia de la ciudad.

Desde el comité de empresa están dispuestos a ceder en sus pretensiones y rebajar sus exigencias sociales, pero solo lo harán si Avanza cede en el tema económico.

Estos son los dos escollos principales. Los dos asuntos se han puesto sobre la mesa y volverán a debatirse la próxima semana porque, esta vez sí, ambas partes han accedido a volver a mantener un encuentro el próximo lunes en el SAMA.

«Insistimos en que la parte económica tiene poco margen de negociación por nuestro lado. La oferta planteada desde el comité no es ninguna locura con las previsiones de IPC para estos cuatro años cercanas al 20%», señalan desde Sattra.

La semana que viene las negociaciones podrán realizarse en un clima menos tenso, sin los paros afectando al servicio en las horas punta y con el hartazgo de los ciudadanos revoloteando por las paradas de autobús, que se arman de paciencia bajo un sol infernal y en plena ola de calor.

Desde el ayuntamiento muestran confianza en que este conflicto pueda resolverse a corto plazo. Que las negociaciones se hayan retomado es ya de por sí una buena señal por lo que siguen descartando la opción de contratar a un mediador para reconducir las conversaciones.

Así lo pidió el PSOE y así se hizo en 2016. Entonces el conflicto era exactamente el mismo: el convenio colectivo, aunque la situación era bien distinta. Por aquel entonces no había covid y los servicios mínimos decretado por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) provocaba más afecciones al servicio y un malestar mayor.