El protocolo de Bomberos para las hogueras de San Juan pone en apuros a los barrios de Zaragoza

La polémica está servida en la Zaragoza. A pocos días de la noche de San Juan, el movimiento vecinal ha alzado la voz para denunciar los problemas que se están encontrando para organizar sus tradicionales hogueras en los emplazamientos habituales. Todo tiene una explicación, y es que el Servicio de Extinción de Incendios ha endurecido el protocolo y los requisitos que deben cumplirse para realizar una actividad de este tipo. Unas exigencias que solo buscan la seguridad de los ciudadanos.

Desde el área de Servicios Públicas explican que hay 17 solicitudes en tramitación y que la mayoría recibirán la autorización para celebrar esta fiestas callejera, dado que tienen el visto bueno de los Bomberos y la Policía Local y están a la espera de recibir y cumplimentar toda la información que se requiere, como la declaración responsable de sus organizadores.

Torrero se queda sin hoguera

Insisten desde la concejalía de Natalia Chueca que aquellas hogueras que no cuenten con la aprobación de ambos servicios no serán autorizadas. Es lo que ha sucedido en Torrero, donde este año no verán arder la noche de San Juan.

Según el informe emitido por el Servicio de Incendios, Salvamento y Protección Civil, «a la vista de la documentación aportada el 9 de mayo, se indica que en reiteradas ocasiones dicha ubicación ya ha sido informada y rechazada por no cumplir con los requisitos de seguridad recomendada por el Servicio de Bomberos».

La decisión no ha sentado bien entre los vecinos, que sienten que se les ha ninguneado. «Hace tres meses que pedimos una reunión con el alcalde, Jorge Azcón, y Natalia Chueca y no hemos recibido ninguna respuesta», asegura Josan Pérez, de la Asociación Cultural el Cantero de Torrero. Desde el consistorio aseguran que a principios de año contactaron con todas las asociaciones.

«Hay un informe negativo de Bomberos y Policía Local que dice que ese espacio no reúne las condiciones para hacer una hoguera. El ayuntamiento no puede autorizarlo», subrayan fuentes municipales, que añaden que se les ofreció una ubicación alternativa en el barrio y que ha sido rechazada.

«En Puerto Venecia, eso no es una opción», decían desde la Federación de Barrios de Zaragoza, que aseguran que «en Zaragoza es más fácil que una empresa privada paralice toda la ciudad que el movimiento vecinal organice un acto tan tradicional como este», decía ayer su presidente, Manuel Arnal, que lamentaba que tampoco se celebrarán las de San Pablo, La Jota y La Magdalena por no cumplir con el protocolo de seguridad.

Para que los Bomberos den el visto bueno, la hoguera debe situarse como mínimo a 15 metros de cualquier edificio, mobiliario, vegetación o infraestructura y tendrá que prever un acceso mínimo de 5 metros de ancho para los vehículos de emergencia. Estas son solo dos de las exigencias, pero son las que han motivado los informes desfavorables de los servicios.

Desde Servicios Públicos aseguraron ayer que todas aquellas que cumplan con los requisitos podrán celebrarse. De hecho, desde la FABZ admitieron que las que van a recibir el visto bueno y están pendientes formalizar la documentación, ya tienen todo preparado para poder celebrar la noche de San Juan sin incidentes.

Desde Torrero insisten en que han buscado alternativas para cumplirlos pero que no han sido escuchados. En el barrio se prende la hoguera en una explanada utilizada para jugar a la petanca que está rodeada de bancos que la entidad vecinal propuso retirar para acabar con los problemas. Sin embargo, aseguran, no han recibido respuesta.