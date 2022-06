La negociación en Avanza se acelera pero sigue la huelga del bus en Zaragoza

Una vez más, la de hoy no ha sido la reunión definitiva. Pero puede que cada vez esté más cerca. Avanza, la empresa que gestiona el servicio del bus urbano en Zaragoza, y el comité se reunieron ayer en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para tratar de avanzar en la negociación que ha de poner fin a una huelga que lleva convocada, con parones, más de un año. Ayer se aparcó el tema económico, según fuentes de la compañía, y las conversaciones se centraron en resolver algunos otros aspectos de carácter organizativo.

Por parte de la empresa no ha habido comunicado oficial tras la reunión, lo que no tiene por qué ser malo. Al revés, puede significar que hay alguna línea abierta de cara a llegar a un acuerdo. Sin embargo, el comité que representa a los trabajadores sí que ha difundido una nota de prensa en la que aseguraron que en encuentro no había habido avances.

Según explican desde Sattra, el sindicato que ostenta la mayoría en el comité, la propuesta que presentaron y que negociaron el martes entre todos los sindicatos «tiene poca variación en lo económico», es decir, que en este aspecto las posturas podrían estar más cercanas, si bien desde Sattra insisten en que la oferta de la compañía «es insuficiente y también debe mejorar».

No obstante, la pugna se ha centrado en el asunto de los tiempos de descanso. En este asunto, el comité ha rechazado la propuesta presentada por la empresa, «que es la misma que la que presentó el pasado 9 de junio».

Según los representantes de los trabajadores, las intenciones de Avanza «no son aceptables» porque «vuelven a empeorar a los fijos sin ninguna mejora para los empleados ambulantes».

Así, las conversaciones continuarán este jueves en una nueva reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje . Si consiguen zanjar las desavenencias en cuanto a los asuntos relativos a la organización de los turnos y los descansos, las partes deberán retomar la negociación sobre la subida salarial que exigen los sindicatos.

Desde el comité piden una subida retroactiva del 2,7% para el año 2021, un 3,5% para este año y un 3,3% para el año que viene, una postura que no alcanza, aseguran, la oferta presentada por la empresa. Sin embargo, desde Avanza, en una nota de prensa que enviaron a los medios tras la reunión del pasado lunes, afirmaron que su propuesta supondría un aumento de hasta el 9% en el tiempo en el que esté en vigor el convenio. El actual lleva sin renovarse desde el año 2019.

Mientras tanto, sigue convocada la huelga que altera la prestación del servicio en días impares. zar, aunque desde el comité no descartan continuar con las movilizaciones si las negociaciones que se están llevando ahora a cabo no dan frutos. Habría que realizar una nueva convocatoria, eso sí.

Si no se suspenden los paros, algo que parece improbable, el lunes tendrán lugar de 7.45 horas a 8.45, de 13.45 a 14.45 y de 18.30 a 19.30. El resto de días las franjas afectadas por los paros irán cambiando.