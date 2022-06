El colectivo LGTBI en Zaragoza apela a las instituciones para resolver «deberes pendientes»

Desde la Asamblea 28J, que lleva 15 años organizando la manifestación del Orgullo LGTBI en Zaragoza, han querido evitar la imagen de división que se dio, por ejemplo, en las manifestaciones en Madrid por el 8 de marzo, el Día de la Mujer, según afirmaron Sandra González, del Colectivo Magenta LGTB, y Leticia Ojeda, de Somos LGTBI, durante la presentación de los actos que tendrán lugar a lo largo del día de mañana en Zaragoza. «Hemos perpetuado el consenso», afirmó Ojeda.

Y, como ya ocurriera el año pasado, una de las principales reivindicaciones que justifican la manifestación es el avance en materia legislativa. Tanto González como Ojeda criticaron la tardanza del Ministerio de Igualdad para aprobar el proyecto de la ley trans y afearon al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya esperado un año para dar luz verde a una norma «solo» para hacer coincidir el anuncio con el Día del Orgullo.

«Exigimos a todas las instituciones que mantengan y amplíen las políticas activas de defensa de la diversidad afectivosexual, familiar y de género más allá de las celebraciones de un día y del lavado rosa», defenderá el manifiesto. En juego están, defienden las entidades firmantes, «las vidas» de las personas LGTBI. «Solo reconociendo la raíz homófoba, lesbófoba, tránsfoba y machista de estos asesinatos, solo nombrándolos como lo que son, podremos extirpar la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia y el machismo que los produce», dice también el documento.

La manifestación del Orgullo LGTBI partirá esta tarde, a las 20.00 horas, de la escalinata del edificio Paraninfo, donde previamente habrá una actuación drag del Club Sierpe. Terminará en la plaza del Pilar, junto a la fuente de la Hispanidad y durante el recorrido dos batucadas pondrán sonido a las reivindicaciones de las asociaciones y partidos que van a estar presentes. El lema principal de la marcha será Transformar es avanzar.

La pancarta con los colores del arcoíris vuelve este martes al ayuntamiento

La pancarta con el lema ‘Zaragoza es diversidad’, que incluye los colores de las banderas arcoíris y trans, volverá a colgarse este martes en el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar, después de lo que ocurrió el año pasado, cuando una orden judicial obligó a retirarla el mismo día del Orgullo LGTBI. Aquello terminó con el alcalde, Jorge Azcón, y otros miembros del Gobierno municipal, cerrando la manifestación del 28 de junio con la misma pancarta que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza había prohibido colgar en la casa consistorial. Sin embargo, este año, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado una sentencia contraria a la retirada de la pancarta y que avala que se coloque al considerar que no incumple la ley de banderas, que establece qué banderas y en qué orden deben exhibirse en las sedes de las instituciones. La justificación del TSJA es que lo que se coloca es una pancarta y no una bandera, por lo que no hay problema. La orden del juzgado el año pasado se debió a un recurso presentado por la asociación Abogados Cristianos. Desde el Gobierno municipal se ha citado a los medios a las 9.00 horas para proceder al colgado oficial de la pancarta. Además, otros edificios de la ciudad, como el palacio de la Ajafería, se iluminarán con los colores de la bandera LGTBI.